Vergogna in Serie C - Cuneo-Pro Piacenza 20-0 : questo non è professionismo - le soluzioni per riportare credibilità al campionato : Si è giocata una giornata molto importante valida per il campionati di Serie C ma quello che è successo oggi può considerarsi veramente clamoroso, basta guardare il risultato della partita Cuneo-Pro Piacenza, 20-0. Ma serve fare un’analisi su quello che è successo, una situazione che ha trovato un epilogo vergognoso solo nella giornata di oggi ma che va avanti ormai da diversi mesi. Il Pro Piacenza ha dovuto fare i conti con una ...

Cuneo-Pro Piacenza finisce 20-0 : emiliani in campo con 7 giocatori. Gravina furioso : “Un insulto - sarà l’ultima farsa” : Il risultato è di 20-0 ma di sport non ce n’è traccia. Il Pro Piacenza prosegue la propria via crucis nel campionato di Serie C e oggi ha toccato il momento più difficile (per i ragazzi) e farsesco (per la dignità del campionato): a Cuneo il Pro Piacenza è dovuto scendere in campo con soli 7 giocatori, tutti ragazzi dai 19 anni in giù, senza dirigenti né staff tecnico. E’ stato il capitano Nicola Cirigliano a comparire nelle distinte ...

