repubblica

: Così i pneumatici del futuro reagiranno alle condizioni meteo [news aggiornata alle 09:29] - repubblica : Così i pneumatici del futuro reagiranno alle condizioni meteo [news aggiornata alle 09:29] - Ilcastigatore81 : @ermejo8027 @DanielaImpinto Ascolta io sto leggendo qualcosa che non condivido e francamente non me l’aspetto da ch… - MickyDem : @Ste_577 Già a Roma hanno problemi con i cinghiali che speronano scooteristi, gabbiani come nel film 'Gli Uccelli'… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Svolta per il mondo della sicurezza stradale: la gomma intelligente potrebbe essere dotata di sensori in grado di misurare, identificare e reagire ai cambiamenti che intervengono nell'ambiente in più modi rispetto ...