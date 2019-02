Corsa Champions League? Secondo Di Francesco è il Milan la squadra da battere

Corsa Champions - Ferrara : “l’Inter rischia” : “Il vero campionato è proprio la Corsa Champions, qualcosina può rischiare anche l’Inter. C’è una battaglia interessantissima. In questo momento il Milan mi ha fatto un ottima impressione, si vede che i ragazzi seguono il giocatore e sono contento per Gattuso che una domenica sì e una no veniva messo in discussione, e non era facile. E’ riuscito in mezzo a mille difficoltà a creare un gruppo che lo sta ...

Serie A - tutto sulla Corsa Champions : in cinque per due posti : TORINO - La corsa Champions si fa sempre più avvincente. cinque squadre, Inter, Milan, Atalanta, Roma e Lazio racchiuse in altrettanti punti. Qualificarsi alla massima competizione europea non è solo ...

Corsa Champions - 4 squadre in 2 punti : la 24^ giornata regala lo scontro Atalanta-Milan : Corsa Champions – Si è giocata una giornata importante valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo Corsa sempre più avvincente per la Champions League. Indicazioni che sono arrivate già dai primi anticipi, ottimo momento per Lazio e Roma, la squadra biancoceleste ha vinto con qualche problema di troppo contro l’Empoli, Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con qualche problema di troppo, ...

Serie A - la 23^ giornata : continua la spettacolare Corsa Champions - la Juventus rischia grosso ed anche per la salvezza è bagarre vera : Prende il via già dal giovedì la 23^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia ben più importante con indicazioni in arrivo soprattutto per la zona Champions League. Proprio su questo aspetto bisogna considerare l’anticipo che apre le danze, in campo la Lazio di Simone Inzaghi che ha intenzione almeno momentaneamente di riprendersi il quarto posto, di fronte l’Empoli, una squadra che sembra in grande ...

Si infiamma la Corsa Champions : il programma della 23esima di A - spicca Fiorentina-Napoli : In un campionato dove la lotta al vertice sembra ormai decisa da tempo, nonostante la brutta frenata della Juve contro il Parma, diventa sempre più avvincente la lotta per gli ultimi due posti validi per l'ingresso in Champions League. Dopo la disastrosa prova di San Siro degli uomini di Spalletti infatti, l'Inter si trova ancora in terza posizione, ma con appena cinque punti di distacco sul quinto posto. Vediamo dunque cosa ci attende in questo ...

Inter imbarazzante - adesso anche il quarto posto può diventare una chimera : Corsa bellissima per la Champions mentre la Juventus scricchiola : Con i posticipi Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta si conclude la 22^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Partiamo dalla capolista, la Juventus è in grossa difficoltà ed incredibilmente deve fare i conti con problemi di rosa. Nell’anticipo del sabato è arrivato solo un pareggio nella partita contro il Parma, solo un grande Cristiano Ronaldo ha evitato la ...

Corsa Champions League più agguerrita che mai : 8 squadre inseguono un sogno : Corsa Champions League, i recenti risultati hanno accorciato ulteriormente il divario tra le pretendenti ad un posto nell’Europa che conta Corsa Champions League, la bagarre è totale. Detto di una lotta scudetto praticamente nulla, non ci resta che appassionarci con la rinCorsa ai posti che valgono la Champions. “Posti”, plurale, dato che adesso anche l’Inter è stata risucchiata nella lotta per i primi 4 posti dopo ...

Champions League - è una Corsa bellissima : 8 squadre in 10 punti - Inter risucchiata nella grande mischia : E’ andata in scena la 21^ giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che ha portato importanti indicazioni soprattutto per la zona Champions League, sempre più scoppiettante ed in grado di regalare emozioni fino all’ultima giornata. In grande calo l’Inter di Luciano Spalletti, i nerazzurri non sono assolutamente sicuri del secondo posto e dovranno lottare per confermarsi nelle prime quattro posizioni ...

Schick : 'Mai pensato di lasciare la Roma. Corsa Champions? Non temiamo nessuno' : Per un giocatore di qualsiasi sport è molto importante confidarsi con qualcuno, poiché se non sei libero di testa non vai da nessuna parte'. RAPPORTO CON DZEKO - 'Non abbiamo segnato tanto, lo ...

Gattuso dimentica Gedda e per la Corsa Champions ritrova Suso : C'è ancora tanta rabbia per l'arbitraggio di Banti a Gedda, nella finale di Supercoppa Italiana, ma il Milan deve guardare avanti e ripartire. Il quarto posto, unico vero obiettivo stagionale, è a un ...

La Serie A torna in campo dopo la vergogna di San Siro e la morte del tifoso dell’Inter : tra panchine bollenti ed avvincente Corsa Champions e salvezza : dopo la vergogna di San Siro con i cori contro Koulibaly e gli scontri all’esterno dello stadio che hanno portato alla morte di un tifoso dell’Inter, si torna in campo per la 19^ giornata, si gioca tutta sabato. Il turno inizio con il botto, in particolar modo la Juventus in campo con l’intenzione di riscattare il pareggio contro l’Atalanta, di fronte un altro osso durissimo, la Sampdoria. Momento straordinario per ...

Roma - Di Francesco : "Siamo in ritardo nella Corsa Champions - basta errori" : Il boxing day di Eusebio Di Francesco è in famiglia. La sua Roma ospiterà infatti il Sassuolo. Un tuffo nel passato per il tecnico giallorosso, che si vedrà di fronte anche il figlio Federico, che in ...

Lazio-Cagliari 3-1 : Inzaghi cambia e riprende la Corsa Champions : ROMA - La Lazio cambia modulo, si affida alla formula fantasia e piega il Cagliari all'Olimpico. Finisce 3-1 con i gol di Milinkovic, Acerbi, Lulic e un rigore di Joao Pedro, concesso con l'ausilio ...

Volley : Champions League - Lube Corsara - De Giorgi festeggia la prima panchina : LA CRONACA DEL MATCH- Coach De Giorgi, senza vincoli di stranieri in campo, schiera Bruno-Sokolov, Simon-Stankovic, Juantorena-Leal con Balaso libero. Il tecnico ceco risponde con Van Harleem-Rejlek ...