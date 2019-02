Consultazione sul processo a Salvini | sul blog M5S critiche dei militanti ' Quesito

Diciotti - sul blog M5S il lancio della Consultazione sul processo a Salvini : si vota lunedì dalle 10 alle 19 : «Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? - Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere - No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere». È questa la formulazione del quesito scelta dal blog delle Stelle per chiedere agli iscritti...

M5S - lanciata la Consultazione sul processo a Salvini 'Se dici no all autorizzazione - vota sì'. Nugnes 'La formula non è chiara' : ... verso apertura fascicolo di NATALE BRUNO In un lungo passaggio si parla della particolarità del caso, provando a dimostrare che non c'è alcuna contraddizione rispetto alla linea politica sempre ...

Diciotti - il M5s si affida a "Rousseau" : lunedì Consultazione con gli iscritti sul voto su Salvini : Gli iscritti si esprimeranno sull'autorizzazione o meno a procedere contro il vicepremier leghista, accusato di sequestro di persona per aver lasciato in mare 117 migranti

Caso Diciotti - ok del M5s a Consultazione online per voto su Salvini - : Tramite la piattaforma Rousseau gli attivisti, probabilmente lunedì, decideranno la posizione dei pentastellati in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno, ...

Caso Diciotti - lunedì le Consultazione online del M5s sul voto a Salvini in Giunta : Il Movimento 5 Stelle ha deciso di procedere alla consultazione online , tramite la piattaforma Rousseau , sulla posizione da prendere in merito al voto su Matteo Salvini in Giunta per il Caso ...

Mediobanca - Casò presidente Comitato accordo Consultazione : Milano, 14 feb., askanews, - L'assemblea dei partecipanti al nuovo accordo di consultazione di Mediobanca ha preso atto oggi, 14 febbraio 2019, dei risultati semestrali al 31 dicembre 2018 del gruppo ...

Lombardia : Rolfi - Consultazione online per stabilire priorità Psr 2021-2027 : Milano, 12 feb. (AdnKronos) - "Nel 2019 inizieremo i lavori per programmare in maniera adeguata la strategia di distribuzione di risorse in ambito agricolo nel settennato 2021 - 2027. Per la prima volta faremo una consultazione online rivolta ad agricoltori e consumatori: vogliamo definire le priori

Conclusasi Consultazione economica e commerciale fra Cina e Usa : La Cina amplierà con forza l'importazione dei prodotti agricoli, energetici, di servizi e dei manufatti industriali dagli Stati Uniti, al fine di soddisfare lo sviluppo di alta qualità dell'economia ...

Cnel - al via la Consultazione pubblica sul futuro dell'Europa : ... attraverso 17 semplici domande a risposta multipla, viene raffinato in raggruppamenti concettuali di secondo livello tra cui il mercato unico, l'unione monetaria, la politica estera e la difesa, il ...

Fattura elettronica : dal 1 luglio servizio di Consultazione per i consumatori : In attesa che venga pubblicata una Circolare esplicativa che contenga tutte le risposte ai mille quesiti che sorgono da parte di lavoratori autonomi, professionisti e clienti sulla Fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate continua con la pubblicazione delle FAQ a chiarimento di diversi dubbi sorti in merito al nuovo obbligo in vigore dal 1 gennaio 2019. Gli ultimi aggiornamenti, pubblicati lo scorso 22 gennaio, riguardano in particolare i ...

Banche - Consob avvia Consultazione su trasparenza informazioni Srep : La Consob , organismo di vigilanza dei mercati finanziari in Italia, ha avviato una consultazione con il mercato finanziario sul tema delle informazioni che le Banche dovranno diffondere al pubblico ...

Mediobanca - siglato Passo Consultazione sul 20 - 73% del capitale : Mediobanca ha reso noto che il 20 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'Accordo di consultazione tra soci , che non prevede impegni né di blocco né di voto sulle azioni apportate. L'Accordo riguarda ...

CF : voto elettronico in Consultazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia