Clamoroso Pro Piacenza | la squadra si presenta in 7 | si gioca 11 contro 7!

(Di domenica 17 febbraio 2019) Incredibile quanto sta succedendo nel campionato di Serie C, è in corso una giornata molto importante per gli obiettivi delle squadre. Il Prosi èto in campo con 7 calciatori e senza allenatore, laè stata obbligata a scendere in campo per evitare la quarta partita senzare e quindi la radiazione. Alla fine nella garail Cuneo si sonoti sono 7 calciatori ed il paradosso è che la partita si stando in 117, ovviamente partita senza storia con il Cuneo che è già in vantaggio con il punteggio di 4-0 dopo appena 10 minuti. Si tratta di una sconfitta per tutto il calcio italiano.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloPro, lasiin 7: si117! ...