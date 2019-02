Cinema | dopo Gomorra ecco La paranza dei bambini

Cast e personaggi di Io sono Mia in tv il 12 febbraio - Serena Rossi interpreta Mimì Bertè dopo la prima al Cinema : Io sono Mia in tv fa rivivere il mito di Domenica Bertè su Rai1, dopo che Serena Rossi è stata sul palco del Teatro Ariston per la presentazione del progetto che non ha completato con il monologo che aveva pensato per ricordare il grandissimo talento dell'artista che è protagonista del biopic diretto da Riccardo Donna. Il film va in onda su Rai1 alle 21,30 del 12 febbraio, dopo che è è già stato proiettato nelle maggiori sale ...

Scoppia l'amore tra Brad Pitt e Charlize Theron : galeotto un bar dopo il Cinema : Sarebbe nata una nuova coppia a Hollywood. Secondo il Sun tra Brad Pitt e Charlize Theron sarebbe nato l'amore. La loro relazione, iniziata a Natale secondo il tabloid britannico, è la prima vera ...

Presto nei Cinema Bohemian Rhapsody in versione karaoke dopo il boom di vendite : Bohemian Rhapsody in versione karaoke sarà Presto nei cinema italiani. La prima messa su schermo è prevista per l'11 gennaio negli Stati Uniti e nel Regno Unito. In questo modo, i fan presenti al cinema potranno cantare aiutati dai testi che saranno in sovrimpressione durante la proiezione del film che, in questa versione, arriverà in Italia molto Presto. Continua quindi il successo del biopic che ha fatto incetta di premi ai più recenti ...

Mary Poppins dopo 54 anni ritorna oggi nei Cinema interpretata da Emily Blunt : oggi esce nei cinema 'Il ritorno di Mary Poppins', il sequel del celebre film Disney con protagonista Julie Andrews. Era il 1964 quando il pubblico conobbe sul grande schermo il personaggio creato da P.L.Travers. 24 anni dopo Mary Poppins ritorna a Londra per aiutare la nuova generazione dei Banks a ritrovare la gioia di vivere e lo stupore fanciullesco che non hanno piú in seguito alla perdita della madre. La protagonista è interpretata da ...

Nuovo Cinema Paradiso - ecco cosa fa il piccolo Totò 30 anni dopo : Come spiega la magia di Nuovo Cinema Paradiso? 'Parlarne così come se ne parla dopo 30 anni in tutto il mondo è qualcosa di incredibile. Il segreto, per me, sta nel grande messaggio d'amore che il ...

Nuovo Cinema Paradiso - il piccolo Totò 30 anni dopo : com’è diventato e cosa fa Salvatore Cascio : Sono passati trent’anni esatti da quando è uscito sul grande schermo di uno quei film che non si dimenticano: Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Premio Oscar per il miglior film straniero – un premio che in Italia mancava dal 1975, quando era toccato ad Amarcord e a Federico Fellini – si è celebrato quest’anno l’anniversario della pellicola che ha fatto innamorare del Cinema molte, moltissime persone. L’anteprima del film ...

