Chievo | Di Carlo sbotta | «Var sia uguale per tutti»

Chievo - Di Carlo infuriato : 'Il Var? Ogni volta è così...' : Domenico Di Carlo , allenatore del Chievo , parla a Sky Sport dopo il ko contro l'Udinese: 'La prestazione è stata positiva, abbiamo creato diverse palle gol che poi abbiamo sbagliato. In settimana avevo lanciato dei messaggi al gruppo, che ha risposto al ...

Chievo-Roma - Di Carlo : “Non puoi concedere quei primi due gol” : CHIEVO ROMA 0-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, ha parlato della sconfitta contro la Roma: “Sicuramente mi aspettavo una partita diversa, l’avevo preparata in un modo ma non puoi concedere quei primi due gol alla Roma. Mi dispiace per i ragazzi che ci […] L'articolo Chievo-Roma, Di Carlo: “Non puoi concedere quei primi due gol” proviene da ...

Chievo - Di Carlo deluso : “mi aspettavo una partita diversa” : “Mi aspettavo una partita diversa dalla mia squadra. L’avevamo preparata in un modo piu’ ordinato ma i due gol hanno cambiato la partita. Non possiamo concedere alla Roma quegli spazi, i ragazzi ci mettono impegno ma le occasioni create non sono state concretizzare. Ci manca la vittoria ma prima o poi arrivera’ la partita della svolta”. L’allenatore Domenico Di Carlo al termine di Chievo-Roma 0-3 ...

Serie A - Empoli-Chievo 2-2 : la doppietta di Caputo riacciuffa la squadra di Di Carlo : ... Vignato, Piazon, Burruchaga, Pucciarelli, Meggiorini Arbitro : Di Bello Marcatori : 31' Giaccherini, 46' Stepinski, 47' Caputo, 7' st Caputo Ammoniti : 25' Jaroszynski, 47' st Barba LA CRONACA DEL ...

Di Carlo prova a fermare l'esodo dal Chievo - : La situazione in classifica del Chievo è disperata ma il suo tecnico, Mimmo Di Carlo, non molla. E prova a fermare l'esodo. 'Giaccherini e Stepinski non sono sul mercato' dice a Radio Rai mentre il ...

Chievo - Di Carlo deluso dal VAR : “sono favorevole alla tecnologia - ma va usata in maniera migliore” : L’allenatore del Chievo ha commentato la sconfitta con la Fiorentina, puntando il dito contro il VAR “Sono favorevole al Var, deve portare benefici ed aiutare l’arbitro. E’ chiaro che chi è designato al Var alle volte non aiuta l’arbitro come è successo ieri a noi e su questo si deve migliorare, ieri sono stati episodi importantissimi al fine del risultato“. Paola Garbuio/LaPresse E’ la presa di ...

Chievo-Fiorentina - probabili formazioni : Di Carlo e Pioli in emergenza : CHIEVO FIORENTINA probabili formazioni – Dopo la sconfitta con la Juventus, un nuovo difficilissimo esame per il Chievo di Di Carlo: la formazione gialloblù affronta la Fiorentina sperando di confermare la statistica che non la vede ko per due gare di fila in campionato da inizio novembre. Come riporta Sky Sport i numeri sorridono anche […] L'articolo Chievo-Fiorentina, probabili formazioni: Di Carlo e Pioli in emergenza proviene da ...

Juventus-Chievo - Di Carlo : “Vedo segnali positivi nonostante la sconfitta” : Juventus-Chievo 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, ha parlato della sconfitta contro la Juventus: “La Juventus è forte, non lo scopre il Chievo. Siamo venuti qua non solo per difendere, ma per impensierirli. Loro sono stati bravi a segnare al primo tiro, poi […] L'articolo Juventus-Chievo, Di Carlo: “Vedo segnali positivi nonostante la ...

Di Carlo fa coraggio al Chievo : «Juve non impossibile» : «coraggio Chievo», Di Carlo ce la mette tutta per affrontare la tempesta e spronare l'ambiente. L'ennesima botta morale , confermata la penalizzazione dal Collegio di Garanzia del Coni, non è ...

Chievo - Di Carlo ritrova Birsa : lo sloveno pronto a subentrare a gara in corso : Con Di Carlo in panchina, il Chievo ha ricominciato ad essere una squadra compatta che non concede molto agli avversari. In più sono arrivati diversi risultati positivi contro squadre del calibro di Napoli, Inter e Lazio. A mancare è la vittoria, che i clivensi devono assolutamente ritrovare nella gara di domani contro il Frosinone per conservare qualche residua chance di salvezza. Dopo tre giorni di lavoro differenziato a causa della ...

Chievo - Di Carlo : ''I cambi hanno fatto la differenza'' : GENOVA - 'Nel primo abbiamo abbiamo fatto un'ottima gara. Abbiamo messo in difficoltà la Samp in fase di costruzione, abbiamo crossato e tirato molto ma siamo stati poco concreti. L'atteggiamento era ...

Serie A Chievo - Di Carlo : «Siamo stati poco incisivi» : GENOVA - "Abbiamo fatto una buona prestazione nella prima frazione, mettendo la Sampdoria in difficoltà in fase di costruzione. Abbiamo tirato e crossato molto, ma c'è stata poco concretezza. Me ne ...

Chievo - Di Carlo : 'Pellissier straordinario - non lo tolgo più' : Domenico Di Carlo , allenatore del Chievo Verona , parla a Sky Sport dopo il pareggio con l'Inter: 'Oggi mi è piaciuto moltissimo lo spirito della squadra: parliamo di Sorrentino, ma anche di Handanovic e Icardi che sono stati fondamentali per il pareggio e per ...

Chievo-Inter LIVE - le formazioni ufficiali : Spalletti ritrova Nainggolan - Di Carlo senza Birsa : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, ...