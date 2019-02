Chi ha paura dell’intelligenza artificiale?

Calcio - sasso lanciato contro la macChina di Wanda Nara. Attimi di paura per la moglie di Mauro Icardi : Momenti di paura per Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi. La donna era al volante della sua auto in direzione “autostrade” (non lontana da San Siro) quando un sasso ha colpito un finestrino della vettura. Fortunatamente non ci sono conseguenze per la compagna dell’ormai ex capitano dell’Inter: si tratta di un episodio sconvolgente, deriva di una violenza esagerata dovuta al difficile rinnovo contrattuale ...

Ferilli Chiede aiuto : «Stalker mi segue da 5 anni - ho paura» : L’attrice perseguitata da un sessantenne. All’inizio aveva sottovalutato il pericolo, ma le attenzioni sono diventate più insistenti: «Mi aspetta sotto casa, compare quando passeggio»

Papa : paura è origine di sChiavitù : 17.15 "La paura è l'origine della schiavitù e anche l'origine di ogni dittatura:sulla paura del popolo cresce la violenza dei dittatori". Così il Papa nell'omelia alla messa per il meeting delle realtà di accoglienza. "Dovremmo cominciare a ringraziare -ha esortato-chi ci dà l'occasione di questo incontro,ossia gli 'altri' che bussano alle nostre porte, offrendoci la possibilità di superare le nostre paure per incontrare, accogliere e ...

Graziani : 'La Juve non può avere timore dell'Atletico - Chi ha paura non va alla guerra' : Ciccio Graziani, ex attaccante della Nazionale di calcio, ha espresso le sue opinioni su alcuni temi caldi riguardanti i top club italiani ai microfoni di Radio Sportiva. La Juventus, per l'ottavo di finale di Champions League, mercoledì affronterà l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. La sfida si annuncia quanto mai tosta perché i colchoneros sono a pari livello con gli ospiti, ma il campione del mondo '82 pensa che la squadra di ...

Simone CristicChi ad Huffpost : "La paura dell'altro non è dei bambini - ma dei grandi - inquinati da un indottrinamento criminale" : Simone Cristicchi ha il garbo e l'umiltà dei grandi. La voce felice di chi si stupisce ancora che l'emozione che ha trasmesso cantando "Abbi cura di me" sul palco dell'Ariston sia arrivata a così tante persone, che il testo del brano sia studiato nelle scuole, che tutti lo osannino come il "vincitore" morale della 69°edizione del Festival di Sanremo. Classe 1977, tradisce anche la lecita delusione di chi ha creduto di vincere. ...

Paura per la nonna di Chiara : i Ferragnez in ospedale. Il messaggio su Instagram : Chiara Ferragni e Fedez hanno spaventato i fan di Instagram, pubblicando uno scatto dall’ospedale insieme alla nonna della fashion blogger. La signora Luciana infatti è stata ricoverata, non è ancora chiaro perché, e i Ferragnez sono immediatamente accorsi in ospedale per fornirle il loro sostegno. Ad annunciare i problemi dell’amatissima nonna è stata per prima Chiara, che in queste ore ha postato sulle Stories di Instagram tre ...

Mercedesz Henger vittima dei ladri : macChina distrutta - paura e rabbia : Mercedesz Henger vittima dei ladri: sui social il racconto del tentato furto Quella di ieri è stata una serata turbolenta e alquanto sgradevole per Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger, mentre si trovava sul Lungo Tevere, è stata vittima di un tentato furto. Dei ladri, come ha raccontato lei stessa sui social, hanno scassinato la […] L'articolo Mercedesz Henger vittima dei ladri: macchina distrutta, paura e rabbia proviene da Gossip e ...

Bolsonaro teme il sinodo sull’Amazzonia. “Paura che la Chiesa critiChi il governo” : i servizi segreti spiano vescovi e parroci : Il pericolo sovversivo si annida tra croci e calici. Nelle chiese cattoliche del nord del Brasile, dove cardinali ed esponenti di movimenti sociali stanno raccogliendo il testimone della sinistra in crisi, per sostituirsi ai partiti tradizionali nella lotta al governo Bolsonaro. Un piano che vede il sinodo sull’Amazonia in programma in ottobre a Roma, come momento finale di un piano per criticare l’esecutivo di Brasilia, garantendosi un’ampia ...

Sanremo 2019 - il gioco ambiguo di Mahmood spaventa Chi lucra sulla paura degli altri : Sanremo non è rappresentativo di niente. Sanremo non è lo spaccato dell’Italia, non è la sua cartina di tornasole. Sanremo è Sanremo. Allora perché ne parliamo? Perché ci esprimiamo su Sanremo se sono solo canzonette? Perché pur non rappresentando alcunché, Sanremo è ogni volta il pretesto per affrontare discussioni politico-culturali sulla società italiana. Quest’anno non poteva mancare, dunque, la discussione su élite e popolo, su voto ...

Torino : paura anarChici - Appendino sotto scorta : La sindaca si era congratulata dopo lo sgombero del centro sociale Asilo. Ieri sera dopo i disordini del week end è stata incendiata una parte del carcere 'Le Vallette'. Stamattina dura protesta ...

Paura a Genova - 4 falsi allarme bomba in un’ora : la polizia cerca l’autore delle Chiamate : Quattro allarme bomba a Genova in meno di un'ora: è successo la scorsa notte, quando telefonate anonime annunciavano la presenza di ordigni a Castello D'Albertis, all'ospedale Galliera, alla Stazione Brignole e in una trattoria di Genova Quezzi. Tutti si sono poi rivelati falsi. La polizia sulle tracce dell'artefice dell'allerta.Continua a leggere

Bombe carta e paura - gli anarChici scatenano la guerriglia a Torino : Bruciano i cassonetti non lontano dal centro. Si sgretolano le vetrate. Nel sabato dello shopping, quando la movida sta per iniziare, quando le famiglie stanno ancora passeggiando davanti alle vetrine, esplode la follia di chi, vestito di nero, con i caschi e le maschere sul viso, vuol vendicarsi di un «sopruso» che sopruso non è. La Polizia ha chi...

Championship - grande paura per Clarke che sviene in panChina : grande paura nella gara della seconda divisione inglese tra Middlesbrough e Leeds. All'82 il giovanissimo fantasista della squadra di Bielsa, Jack Clarke, è svenuto mentre si trovava in panchina. Il ...

Brexit - 250 aziende britanniche pensano a trasferimento in Olanda. Monta la paura del ‘no deal’ - e l’Italia sChiera task force : Il governo olandese sarebbe in contatto con oltre 250 aziende riguardo al trasferimento delle loro operazioni dal Regno Unito all'Olanda prima dell'uscita di Londra dall'Ue. Secondo quanto riporta il Guardian, il ministero olandese degli Affari economici ha detto di aver attirato nel Paese dalla Gran Bretagna lo scorso anno 42 aziende o uffici di queste e 1.923 posti di lavoro. Tra coloro che hanno scelto di puntare sull'Olanda vengono citati ...