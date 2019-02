Che fine ha fatto Leonardo?

La riscossa dei civici e dei delusi. Poli : "Che fine ha fatto il PUG?". In sala tante sorprese : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Che fine ha fatto Ashley Cole? Gol a 38 anni in FA Cup col Derby County di Lampard : Tornare "a casa" a 38 anni , accettare la proposta di un vecchio compagno di squadra ora allenatore di un club di seconda divisione. E segnare il primo gol in una competizione già vinta quattro volte: ...

Global Warming - ecco perché un maggior riscaldamento significa la fine del mondo come lo conosciamo : Parlando di riscaldamento Globale e cambiamenti climatici, gli esperti indicano conseguenze disastrose per la vita sulla Terra come oggi la conosciamo. Questo significa che potrebbe avvenire l’estinzione di qualche specie vivente e che per gli esseri umani, gli effetti di un mondo sempre più caldo andranno ad influenzare molti aspetti del nostro confortevole modo di vivere. Le minacce alle nostre vite stanno aumentando perché il calore sta ...

Che fine ha fatto Nintendo Labo? Il prossimo pacchetto potrebbe includere un supporto VR : Era da un po' che non si sentiva parlare di Nintendo Labo, la geniale trovata della casa di Kioto per unire in un'unica soluzione fai-da-te e la magia dei videogiochi.Ebbene, stando ad una fonte particolarmente attendibile ma che allo stesso tempo desidera rimanere in anonimato, riporta GoNintendo, potrebbe essere in arrivo una novità particolarmente succosa per tutti gli appassionati della grande N.Infatti come possiamo vedere sembra che ...

Che fine ha fatto la comunione dei beni? : I beni esclusi dalla comunione legaleLa scelta della separazione dei beniLa comunione convenzionaleFondo patrimonialeTrustI patti prematrimonialiSarebbe bello e romantico credere che il matrimonio abbia solo a che vedere con i sentimenti. Per carità, il grosso della faccenda resta l’amore tra due persone, ma quando si avvicina il fatidico «lo voglio», occorre pensare anche ad alcuni aspetti più pratici. Uno di questi è senza dubbio il cosiddetto ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) La pillola rossa? No, grazie - In “Matrix” è quella che svela il mondo come realmente è. Non ne abbiamo bisogno, ma l’idea ha attecchito: si

Ecco 10 titoli Che usciranno dal Game Pass a fine febbraio : Siamo a metà mese, per cui come riporta Thisgengaming abbiamo finalmente la lista dei giochi che lasceranno il servizio ad abbonamento dell'Xbox Game Pass.Come possiamo vedere dunque, i giochi che usciranno dall'abbonamento questo mese sono: Se avete dunque in programma di mettere mano a questi giochi, affrettatevi a farlo nelle prossime settimane prima di rimanere a bocca asciutta.Leggi altro...

Alla Berlinale irrompe la Brexit - Che fine faranno le serie tv? : Nel penultimo giorno della Berlinale la Brexit irrompe al festival e si discute sulla futura produzione delle tv. No tizia del giorno anche il cambio delle date per il Festival che si svolgerà dal 20 ...

Bond - nel «muro delle scadenze» Che fa paura alle imprese italiane si è aperta una finestra : Per 37 miliardi, 21 se si guarda alle sole banche, l'appuntamento è immediato: entro il 2019, un anno che si presenta nel segno dell'incertezza: con l'economia globale in rallentamento e senza l'...

Che fine hanno fatto i marò? Latorre in servizio a Roma - Girone a Bari in attesa del verdetto dell’Aia : Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò impegnati in una missione di protezione della nave mercantile italiana Enrica Lexie, furono accusati di aver ucciso il 15 febbraio 2012 due pescatori indiani, scambiati per pirati, al largo della costa del Kerala, nel sud dell’India. Dopo sette anni la vicenda non si è ancora conclusa. A luglio di quest’anno è atteso il verdetto della Corte permanente di arbitrato dell'Aia, che dovrà stabilire ...

easyJet : no certezze Che operazione Alitalia andrà a buon fine : ...con Delta Air Lines ed easyJet per la scelta dei partner industriali necessari alla costituzione della "nuova compagnia" e alla conferma del Governo all'ingresso del Ministero dell'Economia nel ...

Popolo o élite? Alla fine ciò Che conta è il potere : di Paolo Bagnoli Nello sforzo di capire cosa in effetti sia il populismo dei nostri tempi, da dove tragga linfa e cosa occorrerebbe fare per contrastarlo e recuperare una prassi collettiva democratica, sempre più ci si interroga sul rapporto tra élite e Popolo. È sicuramente un dibattito importante e pure appassionante. Esso, tuttavia, ci pare troppo svolazzante tra filosofia, etica e politologia per poterlo ritenere rispondente all’esigenza che ...

Giuseppe Conte - Giampiero Mughini terminale : 'Dice solo enormi putt*** - ecco Che fine orribile farà' : ... e putt***te enormi' come quella sul 2019 che 'sarà un'annata fulgida per la nostra economia e dunque per la nostra vita civile'. Altroché. 'Tutto passa e viene dimenticato, e Conte crede che lui ...