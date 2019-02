Che fai maialone? La modella Michelle Lewin alle prese con le attenzioni di un branco di

MasterChef - la durezza di Barbieri verso la concorrente Virginia fa infuriare Bastianich : 'Perché la fai piangere?' : Nella quinta puntata di Masterchef 8 il giudice Bruno Barbieri si rivolge duramente alla concorrente Virginia Fabbri. La donna trema e quasi non riesce a parlare. Al termine del giudizio è un altro ...

Vanity Fair - «Quello Che è non è quello Che sembra» : Arriva il nuovo Vanity Fair, il cocktailph. Alfonso Catalano/SGPph. Alfonso Catalano/SGPph. Alfonso Catalano/SGPph. Alfonso Catalano/SGPMARCO ERBAph. Alfonso Catalano/SGPph. Alfonso Catalano/SGPph. Alfonso Catalano/SGPph. Alfonso Catalano/SGPMARCO ERBAMARCO ERBAMARCO ERBAMARCO ERBAMARCO ERBAIl 12 febbraio, presso l’Istituto dei Ciechi di Milano, si è svolto il cocktail di presentazione del prossimo atto di Vanity Fair, sotto la guida di Simone ...

Isola dei Famosi - lite furiosa tra Yuri e Marina - lei sbotta : 'Che fai mi picchi?' : All'Isola dei Famosi si respira un'aria molto tesa. Trascorrono inesorabili le settimane e la fame e la stanchezza iniziano davvero a torturare i vari concorrenti. Protagonisti di un'accesissima discussione sono stati Marina La Rosa e Yuri Rambaldi. I due si sono scontrati a causa delle nomination e di alcune battute fatte da Marina non molto apprezzate dagli altri concorrenti. La discussione è divenuta così accesa al punto che Marina La Rosa ha ...

Atp Rotterdam - altro forfait : Alexander Zverev non gioCherà : Dopo Kyle Edmund e il finalista in carica Grigor Dimitrov, il direttore del torneo olandese Richard Krajicek deve subire un altro pesante forfait, quello del numero quattro del mondo Alexander Zverev ...

La Giornata delle Malattie Rare 2019 : fai vedere Che sei al fianco di chi è raro : Il 28 febbraio verrà celebrata in tutto il mondo la Giornata delle Malattie Rare. Come ogni anno le persone affette da una malattia rara e le loro famiglie, le associazioni dei pazienti, i politici, i prestatori di cure, i medici, i ricercatori e i rappresentanti dell'industria, si riuniranno per sensibilizzare l'opinione pubblica. Ci sono oltre 6000 Malattie Rare, 30 milioni di persone che ne soffrono in Europa e 300 milioni nel mondo, ma per ...

Conduttrice va in onda con una giacca Che ha la scollatura a forma di pene : ‘epic fail’ social. Lei : “Non mi ero resa conto…” : Samantha Heathwood è un’anchorwoman australiana che conduce il tg 9 News. In questi giorni si parla di lei e non per il suo stile di conduzione ma per una sorta di ‘epic fail’: la donna ha indossato infatti una giacca la cui scollatura ricorda un organo genitale maschile. Inutile dire che il pubblico dei social ha subito notato la “giacca-pene” e i meme si sono moltiplicati a dismisura. “Non ci avevo fatto ...

Virtuoso - l'app Che ti ricompensa se fai attività fisica : Nonostante tutti i buoni propositi, fare esercizio è una gran fatica. Secondo un'indagine dell'Istat, oltre 23 milioni di italiani hanno uno stile di vita sedentario e poco incline all'attività sportiva: basterebbero pochi minuti al giorno per tenersi in forma, ma spesso la mancanza di risultati e l'assenza di motivazione sono un ostacolo insormontabile che ci impediscono di iscriverci in palestra. Ma se venissimo ...

Ciclismo – Doppia wild card per la Nippo Vini Fantini Faizanè : gli orange-blue saranno al Giro d’Italia e alla Strade BianChe : Grazie al prestigioso invito ricevuto da RCS Sport il team Nippo Vini Fantini Faizanè sarà al via del 102° Giro d’Italia. Ufficializzate le wild card anche per le altre classiche di primavera, gli #OrangeBlue saranno al via delle Strade Bianche La Nippo Vini Fantini Faizanè sarà al via del 102° Giro d’Italia. La corsa rosa, l’amore infinito, la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Grazie all’invito ricevuto da RCS Sport ...

Renzi : “Salvini dice Che lo voglio vedere nudo : Che immagine raccapricciante. Fai il ministro - basta demagogia” : “Salvini dice che lo voglio vedere ‘nudo e affamato’. Già faccio fatica a vederlo vestito, figuriamoci nudo. Pur di non vederlo così va bene anche che metta la divisa dei vigili urbani di Roccacannuccia Terme”. Lo ha detto Matteo Renzi, replicando a Matteo Salvini in un breve video su Facebook. “Quello che manca è un ministro che faccia il suo lavoro, che rassicuri gli italiani, che si preoccupi di servire gli ...

Donne e rapporti intimi al primo appuntamento - le cose peggiori Che ti capitano se lo fai : Ci siamo: sta per arrivare il grande giorno, quello del primo appuntamento con quel ragazzo che ti piace tanto. E i dubbi ti iniziano ad assalire… Che dubbi? Quelli su come comportarsi – in termini sessuali – con il ragazzo che ti piace. Da una parte vorresti andarci a letto perché ti piace molto e sogni quel momento da tempo. Dall’altra hai paura che lui potrebbe giudicarti come una troppo facile… E allora capiamolo insieme: cosa è giusto e ...

Auto elettriChe - con il tempo di un caffè fai il pieno di energia [FOTO] : Attive in Italia e Austria le colonnine di ricarica Fast Recharge da 50kW compatibili con tutti i veicoli elettrici in commercio e che permettono di fare un pieno di energia in circa 30 minuti Sono 130 le colonnine di ricarica Fast recharge attive, pari a 260 punti di ricarica, che Enel ha installato lungo le strade a lunga percorrenza di Italia e Austria nell’ambito del progetto EVA+, Electric Vehicles Arteries. Le infrastrutture di ...

L’affaire NemmouChe : New York. Giovedì a Bruxelles è cominciato il processo a Mehdi Nemmouche, l’autore del primo attentato dello Stato islamico in Europa il 24 maggio 2014 – molto prima dei massacri di Parigi e di Bruxelles. Gli avvocati di Nemmouche hanno annunciato che la tesi che sosterranno è questa: il loro client

Alessandro Di Battista - il vergognoso sfregio a Matteo Salvini : 'Perché lo fai? Torna in te' : 'Quel mondo lì - continua nel suo consueto delirio - è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano. Il tempo è prezioso, meglio occuparlo per ...