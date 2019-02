Cecchinato vince a Baires e sale al n 17 del mondo

VIDEO Marco Cecchinato vince il Torneo ATP Buenos Aires - demolito Schwartzman : gli highlights della partita : Marco Cecchinato ha vinto il Torneo ATP 250 di Buenos Aires sconfiggendo Diego Schwartzman nell’atto conclusivo sulla terra rossa della capitale argentina. Il siciliano è stato perfetto contro il padrone di casa e lo ha demolito con un sonoro 6-1 6-2, sfoderando un tennis superlativo e una classe sopraffina: terzo successo in carriera nel massimo circuito, best ranking (numero 17 del ranking ATP) e grande iniezione per il prosieguo della ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 15 gennaio. Aggiornamenti in tempo reale - vince Fognini in campo Vanni - Cecchinato e Camila Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Altra giornata ricca di fascino quella che ci apprestiamo a vivere a Melbourne (Australia), sede del primo Slam dell’anno. Sulla Rod Laver Arena vi sarà il debutto di Serena Williams, che torna in questo torneo dopo il successo del 2017 quando vinse il suo settimo trofeo, e in questa stagione l’intenzione è quella di allungare la ...

LIVE Sport - DIRETTA 4 gennaio : Ryoyu Kobayashi vince ancora nei 4 Trampolini - a Doha eliminati in semifinale Marco Cecchinato e Novak Djokovic : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di venerdì 4 gennaio. Nuova giornata ricca di eventi con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del giorno e ...