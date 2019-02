Cecchinato re di Buenos Aires sale al numero 17 del mondo

Tennis - ATP 250 Buenos Aires : TRIONFO DI MARCO Cecchinato! Diego Schwartzman travolto con un netto 6-1 6-2 : MARCO Cecchinato può festeggiare il suo primo TRIONFO dell’anno al torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il siciliano ha superato in finale il padrone di casa Diego Schwartzman, battendolo con un netto 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Con questo successo Cecchinato si porta al numero 17 del ranking mondiale, un traguardo finora da lui mai raggiunto. Questa, inoltre, è la terza finale vinta a livello ATP sulle altrettante che ha ...

ATP Buenos Aires - trionfo di Cecchinato : Schwartzman battuto in finale 6-1 - 6-2 : Marco Cecchinato ha conquistato l' Argentina Open , torneo ATP 250 che si è svolto sulla terra battuta di Buenos Aires, battendo 6-1, 6-2 l'idolo di casa Diego Schwartzman in poco più di un'ora di ...

Tennis : Cecchinato di lusso - campione a Buenos Aires : Buenos Aires - Tre titoli in tre finali. Tre indizi che provano una mentalità vincente quando la partita conta. Marco Cecchinato domina Diego Schwartzman 6-1 6-2 e conquista il primo trofeo stagionale ...

VIDEO Marco Cecchinato vince il Torneo ATP Buenos Aires - demolito Schwartzman : gli highlights della partita : Marco Cecchinato ha vinto il Torneo ATP 250 di Buenos Aires sconfiggendo Diego Schwartzman nell’atto conclusivo sulla terra rossa della capitale argentina. Il siciliano è stato perfetto contro il padrone di casa e lo ha demolito con un sonoro 6-1 6-2, sfoderando un tennis superlativo e una classe sopraffina: terzo successo in carriera nel massimo circuito, best ranking (numero 17 del ranking ATP) e grande iniezione per il prosieguo della ...

Tennis - Cecchinato trionfa a Buenos Aires : Schwartzman dominato in finale : Buenos Aires - Trionfo azzurro a Buenos Aires, dove Marco Cecchinato ha conquistato il terzo trofeo della carriera. Il 26enne di Palermo, numero 18 del ranking mondiale e terza testa di serie del ...

Cecchinato conquista Buenos Aires : Schwartzman demolito in un'ora : Marco Cecchinato ce l'ha fatta. Il tennista siciliano travolge letteralmente in finale l'idolo di casa Schwartzman e trionfa all'Atp 250 di Buenos Aires. Dopo i successi nella passata stagione a ...

VIDEO Marco Cecchinato vince il Torneo APT Buenos Aires - demolito Schwartzman : gli highlights della partita : Marco Cecchinato ha vinto il Torneo ATP 250 di Buenos Aires sconfiggendo Diego Schwartzman nell’atto conclusivo sulla terra rossa della capitale argentina. Il siciliano è stato perfetto contro il padrone di casa e lo ha demolito con un sonoro 6-1 6-2, sfoderando un tennis superlativo e una classe sopraffina: terzo successo in carriera nel massimo circuito, best ranking (numero 17 del ranking ATP) e grande iniezione per il prosieguo della ...

Tennis - Marco Cecchinato conquista il best ranking : vince a Buenos Aires ed è numero 17 al mondo! : Marco Cecchinato ha vinto il torneo ATP 250 di Buenos Aires, il 26enne ha sconfitto Diego Schwartzman nella finale giocata sulla terra battuta nella capitale argentina e il netto successo per 6-1, 6-2 gli permette di migliorare la propria posizione nel ranking ATP. Il siciliano è stato sublime in questo atto conclusivo, la sua terza vittoria nel massimo circuito (sempre tornei 250, l’anno scorse si impose a Budapest e a Umago) gli permette ...

Cecchinato trionfa a Buenos Aires! Il tennista azzurro è perfetto : Schwartzman guadagna solo 3 game : Marco Cecchinato batte Diego Schwartzman e si aggiudica il torneo di Buenos Aires: l’azzurro gioca una grande finale e lascia all’avversario appena 3 game Dopo i trionfi di Budapest e Umago della scorsa stagione, Marco Cecchinato si aggiudica il suo terzo titolo della carriera. Il tennista palermiatano, ‘sbocciato’ dopo l’exploit al Roland Garros nell’anno passato, continua a mantenere alto il livello ...

Tennis - finale di Buenos Aires : Cecchinato-Schwartzman : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Marco Cecchinato in campo a Buenos Aires nella sua terza finale nel circuito maggiore, dopo quelle vinte nella passata stagione a Budapest e Umago,: nell'...

Tennis - Cecchinato - ostacolo Schwartzman per il titolo a Buenos Aires : 19 del mondo. Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA finale a rotterdam - Stan Wawrinka a Rotterdam, Ola, giocherà la prima finale dopo 21 mesi, l'ultima volta era stato al Roland Garros 2017,. Dopo ...

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Finale Atp Buenos Aires 2019 in DIRETTA : che scontro diretto per la classifica! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires tra il nostro Marco Cecchinato e l’argentino Diego Schwartzman. Sulla terra battuta outdoor del Paese sudamericano il nostro rappresentante cerca il primo titolo stagionale, ma il suo avversario odierno sarà un vero osso duro. OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della Finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires tra il nostro Marco ...

ATP Buenos Aires – Schwartzman manda ko Thiem e vola in finale contro Cecchinato : Diego Sebastian Schwartzman batte Dominic Thiem in semifinale a Buenos Aires, match deciso al tie-break del terzo set Diego Sebastian Schwartzman sfrutta il fattore pubblico e da padrone di casa vince la sfida in semifinale contro Dominc Thiem al torneo ATP di Buenos Aires sulla terra battuta. In tre set l’argentino, numero 18 al mondo, ha battuto l’austriaco con i parziali di 2-6, 6-4, 7-6. Il match si è deciso al tie-break ...

Cecchinato-Schwartzman - Finale Atp Buenos Aires 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma : Marco Cecchinato è approdato in Finale nel torneo Atp 2019 di Buenos Aires (Argentina) dopo aver superato in semiFinale 6-4, 6-2 l’idolo di casa Guido Pella. Il siciliano si conferma dunque un grande specialista della terra rossa, superficie su cui si è immediatamente ritrovato dopo la prematura eliminazione patita al primo turno degli Australian Open. Nell’ultimo atto il 26enne affronterà un altro argentino, Diego Schwartzman, testa ...