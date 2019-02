C' è | troppo | Stato in economia Gli ultimi ritorni di fiamma fra autostrade autostrade e

Accoltellato in discoteca - forse a scatenare la violenza è stato un apprezzamento di troppo : Sarebbe stato un apprezzamento ad una ragazza a scatenare la violenza del gruppetto che ha picchiato e Accoltellato un 20enne all'uscita di una discoteca.

Taglia i capelli sul bus ad una ragazza perché erano troppo lunghi : arrestato un barbiere : Un barbiere, di 65 anni, è stato arrestato su un autobus ad Hong Kong. Aveva Tagliato i capelli ad una donna che, per sua sfortuna, si era addormentata sul sedile davanti al suo. Un testimone ha ...

Il conto è troppo salato. Torna al ristorante con il fucile : uomo arrestato a Roma : Il conto era troppo salato e così il giorno dopo si è presentato al ristorante armato di fucile ma è stato arrestato dai carabinieri. Poche ore dopo la moglie dell'uomo contrariata per l'arresto in un altro ristorante ha minacciato di suicidarsi con una pistola. È accaduto a Roma.All'arrivo delle pattuglie dei carabinieri della compagnia Roma Eur e del Nucleo Radiomobile di Roma, l'uomo - un Romano di 52 anni con ...

Marco Vannini : secondo Marina Conte ai Ciontoli è stato 'regalato' troppo : Nell'ultima puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' Federica Sciarelli è tornata ad occuparsi del caso di Marco Vannini (20 anni al momento della morte). Al momento è in corso il processo d'appello per l'omicidio del ragazzo avvenuto nella primavera del 2015. Marina Conte, madre di Marco, è stata di nuovo ospite del programma di Rai 3. La donna non ha mancato di dire la sua su Antonio Ciontoli (accusato dell'omicidio di Marco) ex ...

MotoGP - Maverick Vinales : “Alla Yamaha ho chiesto una moto più piccola. Sono stato troppo convincente sulle decisioni tecniche” : Maverick Vinales non vede proprio l’ora di tornare in sella alla Yamaha per esprimere tutta la propria velocità sulla M1. Il Mondiale motoGP 2018, al di là del successo di Phillip Island (Australia), è stato avaro di soddisfazioni e quindi le aspettative Sono completamente diverse per la nuova stagione che prenderà il via a Losai il prossimo 10 marzo. Un Vinales che ha fatto fatica a trovare il giusto equilibrio con la due ruote di Iwata ...

Calabria - processo troppo lento : lo Stato deve risarcire il boss della 'ndrangheta : Il boss della 'ndrangheta ha ragione: deve essere risarcito. 5mila e 500 euro è la cifra che spetta a Luigi Mancuso, 64 anni, considerato il capo del clan di Limbadi, comune della provincia di Vibo Valentia in Calabria. La deve sborsare il ministero di Giustizia per la lungaggine del processo a suo carico durato ben 14 anni. Lo ha stabilito la corte d'Appello di Salerno. Ricorso del boss di 'ndragheta, la giustizia 'lumaca' deve risarcirlo La ...

CRISTINA D'AVENA/ 'Mio padre purtroppo non c'è più. È stato un papà speciale in tutti i sensi' - Domenica In - : CRISTINA D'AVENA si racconta a Domenica in, dai primi passi nel Piccolo Coro di Mariele Ventre al Festival di Sanremo, passando per i...