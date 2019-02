Castagnole (Frittelle) di Carnevale ripiene alla crema pasticcera

cosacucino.myblog

: DOLCI DI CARNEVALE... Facciamo felici noi e i nostri bimbi con le frittelle di Carnevale!!! - Spadellandia : DOLCI DI CARNEVALE... Facciamo felici noi e i nostri bimbi con le frittelle di Carnevale!!! - CUOCHEePAPAVERO : Castagnole emiliane , frittelle di Carnevale ricetta antica - villamontesiro : Ci sono ricette tradizionali di carnevale in ogni regione d'Italia: frittelle, ciambelle, graffe, castagnole, chiac… -

(Di domenica 17 febbraio 2019)diEcco per voi la Ricetta per fare in casa delle golosedifarcite con laLedisono dolcetti buonissimi e golosi perfetti da fare in casa, di solito vengono preparati con il ripieno con lama potete personalizzarle a piacere usandoal cioccolato, al gianduia ocannella. Questesi devo friggere, non si possono fare al forno, per una frittura ottimale e più leggera possibile, dovete usare olio monoseme, preferibilmente di arachide, metterne tanto in una pentola e portarlo a temperatura, in modo che lenon si inzuppano ma friggono restando croccanti e fragranti.Ingredienti per l’impasto500 gr di farina 170 gr di zucchero 2 bustine di zucchero vanigliato 4 uova latte un bicchiere scarso 1 bustina di lievito per ...