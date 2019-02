Caos al pronto soccorso | Grillo manda Nas al S Camillo di Roma

ilfogliettone

(Di domenica 17 febbraio 2019) Sull'uscita dal decennale commissariamento della sanita' della Regione Lazio e' di nuovo scontro tra il ministro della Salute Giuliae il governatore Nicola Zingaretti. Stamattina la ministra pentastellata, sulla scia, ha spiegato, delle segnalazioni di cittadini e media, ha inviato i Nas aldel grande ospedale Sandi"per verificare la situazione di sovraffollamento". "Il presidente-commissario Zingaretti - ha detto - vada a fare un giro negli ospedali prima di chiedere l'uscita dal commissariamento". "I commissariamenti si realizzano in presenza di chiare condizioni che oggi non ci sono piu' - la replica, non certo sorridente, dell'assessore alla Sanita' Alessio D'Amato - Vigileremo perche' non si commettano abusi di potere". Ma riguardo al sopralluogo di stamattinaha parlato di "spettacoli indecenti": "Non e' accettabile - ha aggiunto il ...