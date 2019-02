Caos al pronto soccorso del San Camillo di Roma Il ministro Grillo | Condizioni

huffingtonpost

(Di domenica 17 febbraio 2019) Ildella Salute Giuliaquesta mattina ha inviato i Carabinieri del Nas aldell'Ospedale Sandi, per verificare la situazione di sovraffollamento segnalata da diversi cittadini e anche dai media."Dai primi accertamenti - si legge in una nota del ministero - sembra esistere una percentuale di ricoveri damolto elevata, che potrebbe essere spia di inappropriatezza e su cui si concentreranno le analisi dei tecnici del ministero"."Non è accettabile che idei nostri ospedali siano trasformati in bivacchi e che operatori sanitari e pazienti si ritrovino a lavorare e a essere curati inindegne di un Paese civile", dichiara il. E aggiunge: "Questi spettacoli indecenti vengono da lontano, non nascono certo oggi, il presidente e commissario Zingaretti vada a fare un giro negli ...