Calciomercato | tutti i calciatori della Serie A finiti in Cina FOTO

Calciomercato Milan : rossoneri al top in Europa. Hanno investito più di tutti : Calciomercato Milan: rossoneri al top in Europa. Hanno investito più di tutti Ad ottobre era stato già chiuso da Leonardo e Maldini l’accordo con il Flamengo per acquisire le prestazioni, a titolo definitivo, del giovane Lucas Paquetà già per gennaio: 35 milioni più bonus il costo del cartellino. Lo scorso 20 Gennaio, dopo l’addio prematuro di Higuain approdato al Chelsea alla corte di Maurizio Sarri, il Milan ha acquistato dal ...

Calciomercato finito : da Allan a Perisic - tutti gli affari sfumati : Gennaio è stato il mese dei colpi per il futuro, dei rinforzi mirati e dei grandi ritorni in Italia. È stato il mercato della girandola di attaccanti che ha coinvolto il Milan ma anche delle tante ...

Calciomercato 2019 - tutti gli svincolati : Tra di loro campioni d'Europa e del mondo, uno è diventato presidente di una squadra e un altro è una star dei social. E c'è chi sta cercando una nuova sistemazione su LinkedIn TUTTE LE TRATTATIVE ...

Chiusura Calciomercato invernale - tutti i colpi dell’ultima giornata : Chiusura Calciomercato – Si sono chiuse alle 20.00 le porte del Calciomercato invernale edizione 2019 della Serie A. Nell’ultimo giorno di trattative, il grande botto non è arrivato ma sono tante squadre sono riuscite a puntellare le rose nei ruoli più bisognosi. Ecco il dettagli degli ultimi colpi. Chiusura Calciomercato, gli ultimi colpi L’Udinese ha […] L'articolo Chiusura Calciomercato invernale, tutti i colpi ...

Calciomercato - acquisto da film per il Boca Juniors : tutti pazzi per Kevin Mac Allister! : Difficile dimenticare lo smacco dell'ultima Copa Libertadores , finale infinita contro i rivali del River Plate. Un appuntamento archiviato al Bernabeu con il quarto successo dei Millonarios , ...

Calciomercato 2019 : tutti gli affari conclusi. FOTO : Scorre il countdown verso il gong di mercato della finestra invernale, sessione che ha registrato operazioni in entrata e in uscita per le squadre della Serie A. Dagli ultimi colpi alle trattative d'...

Calciomercato Inter - tutti i nomi per il dopo Perisic : la lista di Marotta : Calciomercato Inter, Ivan Perisic ha le valigie pronte sul letto ed un biglietto aereo con destinazione Londra: Marotta cerca il suo sostituto Calciomercato Inter, la cessione di Ivan Perisic sembra essere davvero imminente. Il calciatore ha chiesto la cessione ai nerazzurri, come rivelato ieri da Marotta prima della pessima gara contro il Torino. Adesso il club sta lavorando per trovare un accordo economico con l’Arsenal in modo da ...

Calciomercato Napoli : Allan e il PSG - tutti i dettagli dell’operazione : Calciomercato Napoli: Allan e il PSG, tutti i dettagli dell’operazione Nonostante se ne parli da parecchio tempo, la vicenda risulta poco chiara. Il rapporto tra Allan e il PSG, sembra essersi intensificato negli ultimi giorni, con la volontà iniziale del giocatore sempre più prorompente. Benché sia la società che il giocatore fossero d’accordo per la partenza, la volontà economica risulta essere un ostacolo duro da ...

Calciomercato - Higuain al Chelsea : da Vialli a Morata - tutti i numeri 9 dei Blues prima del Pipita : ufficiale l'avvento del Pipita a Stamford Bridge, avventura in Inghilterra in prestito dalla Juventus. Il centravanti argentino è solo l'ultimo numero 9 con la maglia dei Blues: dall'avvento della ...

Calciomercato - ore concitate in casa Genoa : 5 acquisti in arrivo - tutti i nomi : Genoa pronto a scatenare il mercato in entrata dopo aver ufficializzato la cessione di Piatek al Milan, tutte le mosse del Grifone Il Genoa non resiste proprio al fascino del Calciomercato. Quando vi sono le sessioni di mercato il Grifone del presidente Preziosi non riesce a non rivoluzionare la rosa con tante mosse che accendono la fantasia dei tifosi, spesso facendoli anche un po’ arrabbiare nel caso delle cessioni. L’addio ...

Calciomercato - Suarez lancia messaggi al Liverpool : 'Tutti vorrebbero essere allenati da Klopp' : "Ogni calciatore vorrebbe essere allenato da Jurgen Klopp". E' bastata questa semplice frase, rilasciata da Luis Suarez nel corso di un'intervista alla rivista tedesca "11Freunde", a scatenare le voci ...

Calciomercato Sassuolo - Boateng nel pomeriggio vola a Barcellona : tutti i dettagli dell’operazione : L’operazione tra Sassuolo e Barcellona è ormai conclusa, il giocatore ha già salutato i compagni e nel pomeriggio volerà in Spagna E’ fatta per il passaggio di Kevin Prince Boateng al Barcellona, il Sassuolo ha accettato l’offerta dei blaugrana di due milioni di prestito oneroso e otto di diritto di riscatto. Stretta di mano arrivata e giocatore che nel pomeriggio partirà alla volta della Spagna, dopo aver salutato i ...

Calciomercato Milan : tutti gli aggiornamenti su Piatek : Calciomercato Milan: tutti gli aggiornamenti su Piatek Il Milan va a passo spedito per poter concretizzare il prima possibile l’arrivo di Krzysztof Piatek. Ieri c’è stato il super incontro fra la dirigenza rossoblu, quella rossonera e l’agente dell’attaccante polacco. Le due parti avrebbero trovato quasi tutti gli accordi per poter chiudere la trattativa e i prossimi giorni saranno quelli decisivi per ...

Higuain - Ibra e Bonucci : tutti i grandi acquisti di Calciomercato ripartiti dopo un solo anno - o sei mesi - LE FOTO : successo al Pipita, durato appena 170 giorni in rossonero. Come lui Bonucci un anno fa, e tanti altri tra Italia ed estero. Cerci e Immobile furono delle euro-delusioni, mentre lo United investì ...