Calcio | Serie D | torna la zona-Sanremese | Molino al 91' piega lo Stresa

Serie A Calcio - i risultati di oggi (17 febbraio) e la classifica : Genoa-Lazio 2-1 - colpi salvezza di Empoli e Udinese : Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Spicca la grande vittoria del Genoa contro la Lazio giunta in piano recupero, un pirotecnico 2-1 che permette al Grifone di risalire fino al tredicesimo posto e che invece frena i biancocelesti nella corsa verso un posto nella prossima Champions League (oro occupano il settimo posto). Gli ospiti partono baldanzosi e in un primo tempo avaro di ...

VIDEO Juventus-Milan 2-0 highlights Calcio femminile - doppietta di Barbara Bonansea nel match clou di Serie A : Una doppietta di Barbara Bonansea è valsa il successo alla Juventus nel posticipo del 17° turno del campionato di calcio femminile di Serie A. Le bianconere hanno sconfitto il Milan di Carolina Morace 2-0 al “Silvio Piola” di Vercelli, guadagnandosi meritatamente i tre punti e tornando in vetta alla graduatoria del torneo nazionale, con un punto di vantaggio sulla Fiorentina. Un match di alto profilo ed intensità che ha sorriso alla ...

Calcio - Serie D. Sanremese - caccia ai tre punti contro lo Stresa - LIVE - : A disposizione , Pedretti, Feccia, Vecchio, Telesca, Frascoia, Gallo, Lopergolo, Gitteh, Scienza, . Allenatore: Colombo Arbitro: De Angeli di Milano I matuziani sono i secondi della classe e ...

Calcio femminile - Serie A : la Juve batte 2-0 il Milan e si riprende la vetta : Tutti i risultati della 17giornata Juventus-Milan 2-0 Verona-Bari 1-2 Orobica Bergamo-Roma 2-3 Tavagnacco-Fiorentina 0-1 Florentia-Mozzanica 0-2 Sassuolo-Chievo 0-1 La classifica Juventus 44, ...

Calcio - i migliori esordi degli stranieri in Serie A. FOTO : Calcio, i migliori esordi degli stranieri in Serie A. FOTO Si va dalle 25 reti segnate da Ronaldo nel 1997 alle 19 realizzate finora dal suo omonimo portoghese di questa stagione. Ma prima ancora ce ne sono stati altri: ecco chi sono i calciatori stranieri che alla loro prima stagione in Italia hanno brillato di più sotto ...

Calciomercato - tutti i calciatori della Serie A finiti in Cina. FOTO : Marek Hamsik è l'ultimo calciatore che ha lasciato il campionato italiano per approdare nella Chinese Super League. Prima dello slovacco in tanti, a partire dagli anni 2000, hanno già compiuto questo ...

Calcioscommesse - Paoloni torna a parlare : “scommettono tutti i calciatori - anche in Serie A” : Calcioscommesse, Paoloni sta attendendo il giudizio definitivo in merito al caso che lo ha visto protagonista nel 2010 “In quegli anni ho perso 500.000 euro. Scommettevo e millantavo risultati aggiustati per liberarmi dei creditori ma non ho mai truccato una partita né avvelenato i miei compagni di squadra. Come avrei potuto?“. Marco Paoloni è tornato a parlare dopo la lunga inchiesta sul Calcioscommesse che ha avuto inizio nel ...

Calcioscommesse - Paoloni : "Scommettono tutti - anche in Serie A. È una m...a" : In questo momento non mi sento di dire niente, perché comunque ho capito che persone sono, ho capito che il mondo del calcio fa schifo, è tutta una merda . Loro sono i primi a sapere tutto quanto di ...

Serie A Calcio - programma domenica 17 febbraio : chi gioca e a che ora. Come vedere le partite in tv e streaming : Prosegue la ventiquattresima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, quinta del girone di ritorno, che è scattata venerdì 15 e si concluderà domani, lunedì 18 febbraio. Oggi, domenica 17, spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con SPAL-Fiorentina, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ovvero Empoli-Sassuolo, Genoa-Lazio ed Udinese-Chievo. Alle ore 18.00 tocca a Inter-Sampdoria, mentre alle ore 20.30 spazio a ...

Serie A Calcio - programma anticipi 16 febbraio : chi gioca e a che ora. Come vedere le partite in tv e streaming : La ventiquattresima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, quinta del girone di ritorno, iniziata ieri sera con Juventus-Frosinone, finita per 3-0 per i bianconeri con gol di Dybala, Bonucci e Cristiano Ronaldo, proseguirà oggi, sabato 16, con altre due gare: alle ore 18.00 Cagliari-Parma ed alle ore 20.30 Atalanta-Milan. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della ...

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi : basket - stasera la semifinale di coppa Italia Calcio : serie B - oggi pomeriggio Padova-Foggia : Nella foto l'ingresso del Nelson Mandela Forum di Firenze. È il palazzo dello sport in cui da giovedì si giocano le partite della final eight di coppa Italia nel basket maschile. Eliminate le due favorite, Milano e Venezia, fuori pure Varese e Avellino. Gli irpini sono stati ...

Calendario Serie A Calcio oggi (16 febbraio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : oggi (sabato 16 febbraio) si svolgeranno due partite valide per la 24ma giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle ore 18.00 con Cagliari-Parma, gara in cui i padroni di casa proveranno a ritrovare il successo per mantenere a distanza la zona retrocessione. Alle 20.30 si giocherà invece Atalanta-Milan, scontro diretto per il quarto posto. Le due squadre sono infatti distanziate da un solo punto in classifica, a favore dei rossoneri, e ...

CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) per la 19esima giornata del campionato Primavera 1 Tim. Il campionato Primavera 1 Tim è visibile anche su web collegandosi a www.Sportitalia.com.