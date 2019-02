Burberry a Londra | Tisci tiene banco nel british day

ilfogliettone

(Di domenica 17 febbraio 2019) Giornata clou all'insegna dei quadrettini di, ma non solo, alla London Fashion Week, che oggi ha visto in pedana i big del panorama della moda inglese: dai brand e dai volti piu' iconici (incluso quello di dame Vivienne Westwood), al nuovo glamour rampante di Victoria Beckham. Riccardoha fatto il bis, presentando la sua seconda collezione per, che ripropone lo schema con cui ha esordito la scorsa stagione, ovvero un guardaroba con due anime: streetwear per i piu' giovani seguaci del marchio e classico per la clientela piu' age'e e legata alla tradizione. La sfilata si e' svolta in ambienti diversi all'interno del Blavatnik Building della Tate Modern, nuova ala del museo, con le mannequin capeggiate da super top come Natalia Vodianova e Maria Carla Boscono che passavano dalla cornice ruvida e industrial della prima sala, all'eleganza formale e borghese della ...