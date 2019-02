Brexit, May lancia appello unità a Tory

: Brexit, colloquio telefonico tra il Presidente @GiuseppeConteIT e il Primo ministro del Regno Unito, Theresa May - Palazzo_Chigi : Brexit, colloquio telefonico tra il Presidente @GiuseppeConteIT e il Primo ministro del Regno Unito, Theresa May - RaiNews : #Brexit, appello di #TheresaMay ai conservatori: 'Restiamo uniti'. La premier britannica: appoggiate un nuovo accor… - antoguerrera : “Ecco il piano del Labour sulla #Brexit: è il migliore, ora lo sa anche l’Ue. May è al capolinea. Altrimenti, andre… -

La premier britannica May hato un ulterioreall'ala più intransigente deiper chiederesulla. In una lettera ai 317deputati conservatori, ha chiesto di "andare oltre quello che divide" e sacrificare "le preferenze personali" per l'interesse della nazione. "Credo che fallire nel trovare un compromesso necessario per un voto in Parlamento sull'accordo di uscita deluderà coloro che ci hanno scelto" e senza un accordo ci saranno conseguenze per "democrazia, economia e occupazione".(Di domenica 17 febbraio 2019)