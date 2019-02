Boom di utili | ma niente tasse e rimborsi milionari | lo strano caso di Amazon

Amazon : Boom di utili - non paga tasse per oltre 10 miliardi | : Secondo i calcoli di un think tank progressista, il colosso ha anche ricevuto dal governo Usa 129 milioni di dollari di rimborsi grazie a sgravi e crediti di imposta

