Biathlon | trionfo azzurro in staffetta mista | Wierer-Hofer primi a Soldier Hollow

VIDEO Biathlon - l’Italia vince la staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer in trionfo a Soldier Hollow : L’Italia ha vinto la staffetta single mixed di Soldier Hollow, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Dorothea Wierer e Lukas Hofer si sono scatenati negli USA e hanno così conquistato una vittoria pesantissima, la prima per il nostro Paese in questo nuovo formati di gara. Wierer si è ampiamente riscattata dopo gli otto errori commessi nell’inseguimento di ieri ed è stata perfetta al poligono meritando il successo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : il trionfo al gelo della Norvegia di Johannes Boe - l'Italia chiude ottava : Nel gelo di Canmore , Canada, tutto come previsto. La staffetta maschile è territorio di conquista della Norvegia in questa settima tappa della Coppa del Mondo

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : il trionfo al gelo della Norvegia di Johannes Boe - l’Italia chiude ottava : Nel gelo di Canmore (Canada) tutto come previsto. La staffetta maschile è territorio di conquista della Norvegia in questa settima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon sulle nevi canadesi. La formazione scandinava, come da pronostico, si è imposta davanti alla Francia (+1’10″4) e alla Russia (+1’48″4). Una prova sontuosa quella del quartetto nordico che si è potuto permettere una chiusura in completo rilassamento di ...

Biathlon - Wierer in trionfo ad Anterselva : Questo risultato porta le due italiane a consolidare il primo e il secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo. Domani ultima gara del weekend con la mass start.

Biathlon - Staffetta femminile Ruhpolding 2019 : Francia in trionfo - Italia undicesima. Pesano gli errori di Gontier : La Francia ha vinto la Staffetta femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Le transalpine hanno sfatato un autentico tabù visto che non si imponevano nella località tedesca addirittura dal 1994, oggi il quartetto è stato perfetto (solo quattro ricariche utilizzate) e ha festeggiato con pieno merito facendo sempre gara di testa: Simon e Bescond egregie nelle prime due frazioni, Braisaz poi si scatena e allunga ...

Biathlon - Lisa Vittozzi scrive la storia : trionfo anche nell’inseguimento! : Lisa Vittozzi ha vinto anche nell’inseguimento scrivendo un pezzo di storia del Biathlon italiano, quinta la Wierer Semplicemente immensa. Lisa Vittozzi scrive la storia del Biathlon italiano e dopo aver trionfato per la prima volta nella sua carriera a Oberhof, ottiene il secondo successo consecutivo aggiudicandosi anche l’inseguimento con un’altra prova sontuosa e diventa la prima atleta azzurra (maschi compresi) a ...

Biathlon - LISA VITTOZZI IMPERIALE! Oberhof diventa colonia d’Italia : trionfo storico nell’inseguimento! 5a una magnifica Dorothea Wierer! : Se è un sogno, non svegliateci: LISA VITTOZZI realizza una doppietta leggendaria e, dopo la sprint, conquista anche l’inseguimento nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Oberhof (Germania). Dorothea Wierer giunge quinta dopo una rimonta da fantascienza e resta saldamente in vetta alla classifica generale proprio davanti alla più giovane compagna di Nazionale. Benvenuti nel meraviglioso mondo del Biathlon femminile azzurro. VITTOZZI ...

Biathlon - decimo posto per Hofer nella sprint di Oberhof : primo trionfo per il russo Loginov : Hofer torna nella top ten: decimo nella sprint di Oberhof. Windisch cresce ed è 19esimo, primo trionfo in carriera di Loginov Lukas Hofer torna nella top ten. nella sprint di Oberhof l’azzurro si classifica al decimo posto e l’aspetto migliore è la netta crescita al poligono perché per la prima volta nella stagione chiude la gara con un solo errore al poligono: un elemento fondamentale per poter lottare con gli atleti migliori ...

Biathlon - Lisa Vittozzi DIAMANTE AZZURRO! Trionfo da fenomeno nella sprint di Oberhof - Wierer fuori dalle 20 : Oberhof è terreno di conquista per l’Italia. Lisa Vittozzi si scatena, mette sulla neve tutta la rabbia accumulata dopo un avvio di stagione che l’ha vista più volte mancare il podio per una manciata di decimi e celebra la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. nella 7,5 KM sprint disputata nella località teutonica l’azzurra, immacolata al poligono, ha preceduto di 5″3 la francese Anais Chevalier e di 15″ la ...

Biathlon - Dorothea Wierer sfiora uno storico trionfo a Nove Mesto : l’azzurra seconda nell’inseguimento : Grande prestazione dell’azzurra, che sfiora una vittoria clamorosa al termine di una gara quasi perfetta Il vento e una grande Roeiseland le portano via un trionfo storico, ma la splendida stagione di Dorothea Wierer continua. Nell’inseguimento di Nove Mesto è seconda dietro la norvegese che bissa il successo ottenuto nella sprint e l’unico rammarico dell’azzurra è legato all’ultimo poligono, quando arriva al ...

Biathlon - staffetta femminile di Hochfilzen : azzurre in trionfo : Dopo il terzo posto di Dorothea Wierer , leader della classifica generale di Coppa del mondo, nella 10 km a inseguimento, da Hochfilzen , Austria, arriva ancora un'ottima notizia per l'Italia del Biathlon: vittoria in staffetta grazie al quartetto formato da Lisa Vittozzi, Alexia ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 16 dicembre : Italia in trionfo nel Biathlon - che rimonta di De Aliprandini! Ottimo De Fabiani : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata agli Sport Invernali. Una domenica 16 dicembre che si annuncia appassionante, con l’Italia protagonista su più frutti. Il piatto forte sarà rappresentato certamente dalla staffetta femminile di biathlon. Le gare dei giorni scorsi hanno dimostrato che la selezione tricolore, trascinata da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, sarà la squadra da battere: le azzurre dovranno limitare gli ...

Biathlon - Spettacolo azzurro a Hochfilzen : splendido trionfo delle azzurre nella staffetta femminile : La leader della classica generale di Coppa del mondo dimostra di essere la numero uno del Biathlon mondiale al momento e non solo annulla il gap grazie al 100% al tiro e a un range time da brivido, ...

Biathlon - ITALIA PADRONA A HOCHFILZEN! Trionfo nella staffetta femminile - rimonta leggendaria di una supersonica Dorothea Wierer! : L‘ITALIA femminile del Biathlon centra l’impresa: ad Hochfilzen, località che porta benissimo ai nostri colori, per la seconda volta nella storia la staffetta azzurra vince una prova di Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi, Alexia Ruggaldier, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo mettono in riga tutte le avversarie e trionfano in una gara pazza, che corona un momento di forma incredibile di tutte le nostre atlete. nella prima frazione Lisa ...