Biathlon | In Cdm Gontier buona 18 ma; Chenal indietro

Biathlon - Cdm donne : Lisa Vittozzi terza nell'individuale di Canmore : Canmore, Canada, - Itaia sul podio nell'individuale femminile di Canmore, in Canada, che ha aperto la tre giorni di Coppa del Mondo di Biathlon. Lisa Vittozzi è giunta terza nella gara disputata sull'inedita distanza dei 12,5 km, anzichè 15 km, a causa delle basse temperature. Il successo è andato alla norvegese Tiril ...

Biathlon : CdM - Nicole Gontier ottima 15° nell'Inseguimento di Anterselva : Giornata completamente tinta d'azzurro nella Coppa del Mondo di Biahtlon, a Anterselva , Bolzano, , dov'è andato in scena l'Inseguimento, vinto da Dorothea Wierer e con Lisa Vittozzi, terza. Nicole Gontier migliora di tre posizioni la performance della ...

Biathlon - Cdm donne : Wierer vince ad Anterselva - Vittozzi terza : Anterselva - Dorothea Wierer trionfa nella 10 km ad inseguimento di Anterselva, valida per la coppa del mondo femminile di Biathlon. L'azzurra si è imposta in solitaria consolidando così il primato nella classifica generale. Seconda a 6' la tedesca Laura Dahlmeier, terza l'altra azzurra Lisa Vittozzi ...

Biathlon - Cdm donne : Vittozzi e Wierer fuori dal podio ad Anterselva ma allungano in classifica : Anterselva - E' mancato un nulla a Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer per salire sul podio nella gara sprint di coppa del Mondo di Biathlon ad Anterselva. In una gara dalle mille emozioni, le due azzurre hanno a lungo sognato la vittoria dopo un primo poligono perfetto, chiuso nelle prime posizioni ma poi si sono dovute ...

Biathlon : via a gare Cdm ad Anterselva : ANSA, - BOLZANO, 23 GEN - Domani si apre la settimana di Coppa del mondo di Biathlon ad Anterselva. Fino a domenica verranno disputate complessivamente sei gare e sono attesi più di 65.000 spettatori. ...

Biathlon : via a gare Cdm ad Anterselva : ANSA, - BOLZANO, 23 GEN - Domani si apre la settimana di Coppa del mondo di Biathlon ad Anterselva. Fino a domenica verranno disputate complessivamente sei gare

Biathlon - Cdm altra impresa di Vittozzi - è seconda a Ruhpolding. Wierer sesta : Dietro di lei Federica Sanfilippo, fuori dalle 60 Alexia Runggaldier, mentre Irene Lardschneider ha esordito in Coppa del mondo con un ottimo zero al poligono, chiudendo a 2'52' da Kuzmina. Il modo ...

Biathlon - Cdm : bis di Lisa Vittozzi - storica vittoria nell'inseguimento a Oberhof : Oberhof - Lisa Vittozzi concede il bis e scrive la storia del Biathlon italiano. Dopo il successo di giovedì nella sprint, suo primo successo in coppa del mondo, la 23enne carabiniera forestale di Sappada ha vinto la 10 km inseguimento di Oberhof, in Germania, diventando la prima atleta azzurra, uomini compresi, a vincere in questo format. L'azzurra, ...

Biathlon - Cdm : Lisa Vittozzi concede il bis - vittoria nell'inseguimento a Oberhof : Oberhof - Lisa Vittozzi concede il bis. Dopo il successo di giovedì nella sprint, suo primo successo in coppa del mondo, la 23enne carabiniera forestale di Sappada ha vinto la 10 km inseguimento di Oberhof, in Germania. L'azzurra ha chiuso col tempo di 32'32'09, alle sue spalle, in ritardo di 14'5, la slovacca ...

Biathlon - Lisa Vittozzi fa il bis in CdM : 14.04 Stratosferica Lisa Vittozzi a Oberhof, in Germania. Dopo aver vinto giovedì la sua prima gara nella CdM di Biathlon nella prova sprint, la 23enne di Pieve di Cadore si ripete aggiudicandosi anche la 10km a inseguimento staccando di 14"5 la slovacca Kuzmina e di 27"9 la francese Chevalier. L'altra azzurra Dorothea Wierer, quinta a 37"4, conserva il comando in CdM con 438 punti proprio davanti alla Vittozzi, ora seconda con 396davanti alla ...

Biathlon : CdM - Male Gontier e le altre azzurre nelle gare a Nove Mesto : Poco brillanti al poligono così com'era avvenuto nelle precedenti tappe di Coppa del Mondo di Biathlon, ieri pomeriggio, nella Sprint di Nove Mesto , Repubblica Ceca, le azzurre, che non conquistano ...

Biathlon - Cdm donne : l'Italia vince la staffetta trascinata da una super Wierer : super la Wierer, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, che in terza frazione porta le azzurre dall'undicesimo al primo posto. VITOZZI OK, RUNGGALDIER ATTARDATA - Lisa Vittozzi è la ...

Biathlon - Dorothea Wierer ruggisce nella sprint di Hochfilzen : l’azzurra sempre più leader in CdM : È il quinto trionfo in carriera della Wierer, il primo in assoluto in una gara sprint, il primo di questa stagione dopo due secondi posti Il sogno è diventato realtà sul lungo rettilineo finale del tracciato di Hochfilzen. Dorothea Wierer trionfa con sei decimi di vantaggio sulla campionessa finlandese Kaisa Mäkäräinen, che all’ultimo rilevamento era in leggero vantaggio e che di solito sugli sci va più forte. Ma il graffio della ...