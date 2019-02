Biathlon | Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 | Wierer ed Hofer conquistano l’America

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : l’inseguimento maschile va a Quentin Fillon Maillet! 12° Lukas Hofer : Nella 12.5 km pursuit maschile di Soldier Hollow, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon, nella roulette dei poligoni esce lo zero per Quentin Fillon Maillet: il transalpino vince in 30’55″8 e precede il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen di 25″9 (un solo errore) e l’altro francese Simon Desthieux di 47″3 (tre bersagli mancati). Quarto il dominatore assoluto Johannes Boe: il norvegese incappa in un’altra ...

Biathlon – Coppa Italia - Gaglia e Zini protagonisti sulla pista viola di Isolaccia : La pista ”viola” di Isolaccia regala il successo a Daniele Gaglia e Rudy Zini nella prova di Coppa Italia Prima giornata di competizioni sulla pista “viola” di Isolaccia Valdidentro per il circuito di Coppa Italia di Biathlon e dove i biathleti lombardi raccolgono due primi e due secondi posti. Iniziamo da successo, nella prova riservata alla categoria aspiranti femminile, di Daniela Gaglia, sci club Alta ...

Biathlon – Coppa del Mondo - Vittozzi sesta in classifica generale dopo la pursuit femminile di Soldier Hollow : Vittozzi (6a) scavalca Wierer (20sima) in vetta alla generale di Cdm femminile. A Soldier Hollow la pursuit è vinta da Herrmann Lisa Vittozzi scavalca Dorothea Wierer in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo al termine della pursuit femminile di Soldier Hollow, diciannovesima delle ventisei tappe stagionali in programma. La sappadina, sesta al traguardo con 2 errori, ha approfittato della pessima giornata al tiro ...

Biathlon - Vittozzi sesta in gara e prima in Coppa del Mondo : Wierer scavalcata : Niente podio azzurro neanche nell'Inseguimento di Coppa del Mondo a Soldier Hollow , Usa, ma grazie al sesto posto ottenuto oggi dopo la 10 km con la partenza a distacchi dalla Sprint, Lisa Vittozzi è la neo capoclassifica al posto di Dorothea Wierer, rimasta ...

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : Vetle Sjåstad Christiansen trionfa negli States - Boe fuori dal podio - Hofer settimo : La Coppa del Mondo di Biathlon prosegue a ritmo spedito nella tappa statunitense a Soldier Hollow (Stati Uniti), laddove nel 2002 queste nevi avevano una valenza a Cinque Cerchi. Una tappa che mancava da 17 anni e che in campo maschile aveva visto un unico grande dominatore: il norvegese Ole Einar Bjørndalen che seppe andare a segno in 6 occasioni, tre delle quali furono i tre ori olimpici individuali di 17 stagioni fa. Ebbene rimaniamo sempre ...

Biathlon - Classifica Coppa del Mondo con gli scarti : Marte Olsbu ha riaperto tutto - che pericolo per Wierer e Vittozzi : La vittoria ottenuta nella serata italiana di ieri da parte della norvegese Marte Olsbu Roeiseland nella sprint di Soldier Hollow, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon, ha riaperto i giochi nella Classifica generale: considerando gli scarti, e superati i due terzi della stagione ha senso iniziare a farlo, le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi devono iniziare a guardarsi le spalle con preoccupazione, dato che la biatleta nordica appare ...

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : Johannes Boe punta all’ennesimo sigillo nella sprint - Hofer e Windisch sognano il podio : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA sprint MASCHILE DI Biathlon A SALT LAKE CITY E dopo le donne è il momento degli uomini. La Coppa del Mondo di Biathlon prosegue a ritmo spedito nella tappa statunitense a Soldier Hollow, laddove nel 2002 queste nevi avevano una valenza a Cinque Cerchi. Una tappa che mancava da 17 anni e che in campo maschile aveva visto un unico grande dominatore: il norvegese Ole Einar Bjørndalen che seppe andare a ...

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : vince Roeiseland - quinta Kuzmina. Dorothea Wierer è ottava - dodicesima Lisa Vittozzi : La norvegese Marte Olsbu Roeiseland domina la 7.5 km sprint, acquisisce un buon margine su tutte le avversarie in vista dell’inseguimento di sabato e riapre la lotta per la Coppa del Mondo generale di Biathlon: a Soldier Hollow lo scenario che si materializza è il peggiore per le azzurre. Arriva anche il quinto posto della slovacca Anastasiya Kuzmina, mentre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono, rispettivamente, ottava e dodicesima. In ...