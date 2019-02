Bernardelli Grande Nord | “Salvini come Di Maio | peggio di Wanna Marchi Bossi? Non può

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 febbraio 2019) “Contro questo governo comunista, che non esiste nemmeno più a Cuba. Il governo del reddito di cittadinanza, del sì euro no euro, sì Tav no Tav: ogni giorno una contraddizione”. Così Roberto, in occasione del primo congresso programmatico di. “era meglio di questi signori”. E su Salvini: “Si è dimenticato di tutto, di quello che diceva quattro anni fa. Deve rinunciare all’immunità, siamo tutti uguali di fronte alla legge.? Non può che essere schifato”.L'articolo): “SalviniDidi? Non può che essere schifato” proviene da Il Fatto Quotidiano.