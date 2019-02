Berlusconi sui grillini | ‘Sono ignoranti | sono come i bambini dell’asilo’

Berlusconi : "Lega? Senza Forza Italia si suiciderebbe" : La campagna elettorale di Silvio Berlusconi si sta basando solo ed esclusivamente su attacchi all'esecutivo di Giuseppe Conte. Ogni suo intervento pubblico è finalizzato a criticare l'alleanza di governo Lega-M5S e l'intervista concessa oggi al Corriere della Sera non ha fatto eccezione. L'ex premier continua ad avere un'altissima considerazione politica di se stesso ed è convinto che la rottura dell'alleanza tra Forza Italia e Lega ...

Berlusconi : "La Lega senza di noi alle Politiche? Non credo vogliano suicidarsi" : "Non credo che la Lega abbia la vocazione al suicidio". Con queste parole Silvio Berlusconi smonta le indiscrezioni secondo cui Matteo Salvini non sarebbe intenzionato ad allearsi con Forza Italia alle prossime politiche. In una intervista al Corriere della Sera il Cavaliere, dopo aver sottolineato che "i rapporti personali (con il leader del Carroccio, ndr) sono buoni come sempre, ispirati alla lealtà reciproca anche quando siamo in ...

Berlusconi : «La Lega senza di noi alle Politiche? Non credo vogliano suicidarsi» : Il leader di Forza Italia: «Con Salvini buoni rapporti, ma la sua alleanza con i 5 Stelle non può durare. Siamo in recessione, le infrastrutture sono bloccate, il risparmio degli italiani si erode, gli investitori se ne vanno: è la realtà che pone un ultimatum»

Berlusconi sui 5 Stelle : ‘se il governo non cade vedo un futuro molto nero di recessione’ : Intervistato da Radio 105, il leader e fondatore di Forza Italia, l’ex premier Silvio Berlusconi, in vista delle elezioni regionali in Abruzzo, ha stilato un bilancio della situazione politica attuale, soffermandosi sulla tenuta del governo gialloverde e discutendo dell’andamento dell’economia italiana. Berlusconi: ‘Se questo governo non cade, futuro di disoccupazione e di povertà’ Berlusconi ha rivelato di essersi sentito telefonicamente, ...

Silvio Berlusconi - l'ultimatum di Brunetta a Salvini : così Forza Italia si va a suicidare : Proprio quando l'ex ministro Renato Brunetta lancia l'ultimatum agli alleati del Carroccio dalle colonne del Corriere della sera : 'Non è più accettabile la sua ambiguità, nè la sua politica dei due ...

Sea Watch - 'Silvio Berlusconi come Laura Boldrini'. Facci durissimo : il suicidio di Forza Italia sui migranti : La destra sta facendo la destra e Berlusconi sta facendo il Berlusconi: sintesi, questa, che dirà tutto ad alcuni e niente ad altri. Il tema è l' immigrazione, ergo 'destra' per alcuni equivale sempre ...