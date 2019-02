Berlusconi contro il M5s | “Sono ignoranti | sono come i bambini dell’asilo”

Berlusconi a Domenica Live : 'Contro Cina e Russia solo un'Europa unita' : ... ma con troppi voti dati al Movimento 5 Stelle, sia il risultato di una delusione di un disgusto di molti italiani nei confronti della politica e dei governi della sinistra ', dichiara Silvio ...

Domenica Live - Silvio Berlusconi contro i grillini : "Sono dei bambini dell'asilo" : Barbara d'Urso ha inaugurato lo spazio politica a Domenica Live invitando il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, già ospite questa settimana di Pomeriggio Cinque in vista delle elezioni europee di maggio. La conduttrice gli ha chiesto un parere sulla decisione del Movimento 5 Stelle di affidare il voto alla piattaforma Rousseau sull'autorizzazione a procedere su Salvini sul caso Diciotti.Ha dichiarato Berlusconi: "La mia idea è ...

Tutti gli affondi di Berlusconi contro i Cinque Stelle : «Ma gli italiani sono impazziti? Solo 5-6 su 100 mi votano alle elezioni - ha confidato Silvio Berlusconi davanti alle telecamere di Canale 5 - una cosa fuori dal mondo», mentre - ha aggiunto il ...

Il Giornale - redazione contro l’editore Paolo Berlusconi : “Tagli le rendite dei suoi parenti prima dei nostri stipendi” : Dopo lo sciopero del 5 settembre, il primo nella storia della testata, la redazione de Il Giornale è ancora sul piede di guerra contro i contratti di solidarietà al 30% proposti dall’editore Paolo Berlusconi. La rappresentanza sindacale dei giornalisti (cdr) ha dato una settimana di tempo all’azienda per presentare un piano di rilancio che consenta di invertire la tendenza al calo dei ricavi dalle vendite e dalla pubblicità ...

"Comprano i voti dei poveri" : Berlusconi si scaglia contro il reddito (che aveva promesso anche lui) : Il leader di Forza Italia attacca a testa bassa i 5 Stelle. Ma in campagna elettorale diceva: "I poveri vanno aiutati...

L'affondo di Berlusconi contro chi vota M5s e Lega : Già pochi minuti dopo L'affondo di Silvio Berlusconi contro l'elettorato della maggioranza giallo-verde alla Camera e al Senato i parlamentari azzurri nei vari capannelli in Transatlantico hanno ...

L'affondo di Berlusconi contro chi vota M5s e Lega : Già pochi minuti dopo L'affondo di Silvio Berlusconi contro l'elettorato della maggioranza giallo-verde alla Camera e al Senato i parlamentari azzurri nei vari capannelli in Transatlantico hanno discusso di quell'"italiani fuori di testa" che ancora continuano a votare per la Lega e M5s. Parole pronunciate in tv e non gradite da tutti, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari di FI. "Italiani, una vergogna" L'ex premier ha alzato il ...

Berlusconi - nuovo show su Rete4 contro M5s : “Italiani - siete un vergogna. Ma come si fa a ragionare così?” : nuovo show, se possibile con toni ancora più estremi, per Silvio Berlusconi. Dopo l’uscita da Barbara D’Urso, l’ex cavaliere è apparso su Rete4 per una intervista a Stasera Italia. Più che un discorso, una vera summa del tardo pensiero Berlusconiano in pillole. La prima, destinata a fare polemica è rivolta agli elettori del movimento 5 stelle: “Italiani, siete tutti fuori di testa – ha detto Berlusconi – come ...

Pomeriggio 5 - Silvio Berlusconi contro Luigi Di Maio : 'Che cosa ha fatto nella vita?' : Nel Pomeriggio della nuova diretta condotta da Barbara D'Urso a ''Pomeriggio 5'', il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a margine della vittoria conseguita dal Centro-destra in Abruzzo e in vista delle elezioni europee del prossimo mese di maggio. Il Centro-destra si è aggiudicato almeno il 50% di voti in Abruzzo, ottenendo una vittoria schiacciante ai danni del Movimento 5 Stelle, che ha ...

Silvio Berlusconi da Barbara d'Urso contro Sanremo 2019 : "Canzoni tutte boiate" (VIDEO) : Silvio Berlusconi a ruota libera. Intervistato (sic) da Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque, poco fa il leader di Forza Italia ha parlato non soltanto di politica in senso stretto, ma anche di temi legati alla televisione. A colpire più di tutti il suo giudizio sulle canzoni in gara al Festival di Sanremo appena concluso: Nessuna canzone mi è piaciuta, tutte boiate. prosegui la letturaSilvio Berlusconi da Barbara d'Urso contro Sanremo 2019: ...

(VIDEO) Disprezzo Berlusconi verso i Grillini : “Hanno odio sociale contro gli imprenditori” : Berlusconi disprezza i 5 stelle che a detta sua, si vantano di essere comunisti “Ieri ho sentito un 5 Stelle vantarsi di essere comunista. Loro hanno difetti peggiori dei comunisti che mi spinsero a salvere l’Italia nel ’94, sono mossi da odio sociale verso gli imprenditori.” Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi durante un evento a Teramo in sostegno del candidato Presidente del centrodestra alle Regionali ...

Forza Cavaliere Berlusconi - la battaglia contro il m5s la vincerai - parola di Feltri : Secondo Vittorio Feltri, Berlusconi ha un arma per contrastare e buttare a terra il M5S, attaccare il reddito di cittadinanza Finalmente Forza Italia si è data una mossa. Ha capito, pur con deplorevole ritardo, che l’unica maniera per mettere a sedere il M5S è quello di impedirgli la distribuzione urbi et orbi del reddito di cittadinanza. Cosa che si può fare in un solo modo: raccogliere le firme allo scopo di indire un referendum ...

Scontro con Francia - Berlusconi : Italia isolata in Ue - Salvini rimedi : "Il nostro Paese in questo momento è isolato in Ue e nel mondo", ha affermato il presidente di Forza Italia aggiungendo: "Spero che Salvini rimedi, ha programmato un incontro con il ministro dell'...

Concita De Gregorio - dramma economico : "Pago le cause contro Berlusconi. E il Pd..." : "Ogni centesimo che ho guadagnato mi è stato sequestrato per pagare le cause civili dell'Unità al posto di un editore che nel tempo si è fatto nebbia". Concita De Gregorio, ex direttrice de L'Unità e firma di Repubblica, da otto anni sta pagando le cause del suo giornale dopo che l'editore, Nie, Nuo