Berlusconi | 5Stelle dilettanti | minacciano crisi perché hanno paura

blogo

: I Cinque Stelle non hanno mai fatto nulla di buono per sé o per la propria famiglia, come possono fare qualcosa di… - berlusconi : I Cinque Stelle non hanno mai fatto nulla di buono per sé o per la propria famiglia, come possono fare qualcosa di… - Geppe42lombardi : RT @AlexSanna8334: Quando #Salvini ha formato il governo con i #5Stelle ha avuto l'ok di #Berlusconi , a patto che portasse avanti delle ri… - lucilla171 : @mattino5 #Berlusconi #mattino5 chiedo venia, ho votato 5stelle e,dopo quanto sta accadendo anche con il voto quasi… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)I Cinque Stelle sono, inadeguati per stare al governo e il fatto "di affidare la consultazione" sul caso Diciotti-Salvini "alla piattaforma Rousseau è una presa in giro". Silviotorna ad attaccare il suo bersaglio preferito.Già sicuro che il governo cadrà sulle autonomie regionali, oggi l’ex premier parla del caso Diciotti, spiegando che i"evidentemente si sono spaventati,sentito l'umore della loro base, eannunciato che se il risultato sarà il rinvio a giudizio di Salvini potrà cadere il governo. Sono inadeguati alla guida del Paese e alleati inaffidabili per Salvini,".ha poi confermato il "no di Forza Italia al giudizio della magistratura su Salvini" tornando su argomenti a lui cari: "In Italia c'è separazione poteri" ha detto l’ex premier durante il suo intervento a Domenica Live su Canale 5.PROSEGUI LA ...