Basket | oggi la finale di Coppa Italia tra Vanoli Cremona e Happy Casa Brindisi

Cremona-Brindisi Basket - Finale Coppa Italia 2019 oggi (17 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : E’ arrivato il giorno della Finale! Vanoli Cremona contro la Happy Casa Brindisi. Si assegna il primo trofeo dell’anno per la pallacanestro Italiana. Comunque vada sarà una prima volta assoluta, perchè per entrambe le squadre si tratta della prima Finale della loro storia. Vanoli Cremona-Happy Casa Brindisi si giocherà domenica 17 Febbraio alle 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport HD ed Eurosport 2 ed ...

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi : Basket - stasera la semifinale di coppa Italia Calcio : serie B - oggi pomeriggio Padova-Foggia : Nella foto l'ingresso del Nelson Mandela Forum di Firenze. È il palazzo dello sport in cui da giovedì si giocano le partite della final eight di coppa Italia nel basket maschile. Eliminate le due favorite, Milano e Venezia, fuori pure Varese e Avellino. Gli irpini sono stati ...

Basket - Semifinali Coppa Italia oggi (16 febbraio) : programma - orari e tv. In campo Cremona-Bologna e Sassari-Brindisi : Dopo le due giornate dedicate ai quarti di finale, prosegue oggi, sabato 16 febbraio, lo spettacolo delle Final Eight della Coppa Italia 2019 di Basket. Presso il Mandela Forum di Firenze è tutto pronto per le due Semifinali: Cremona sfiderà Bologna alle ore 18.00, mentre Sassari e Brindisi scenderanno in campo alle ore 20.45. Le partite disputate sino ad ora non hanno tradito le aspettative, regalando a tifosi e appassionati continui colpi di ...

Coppa Italia Basket 2019 - il programma delle partite di oggi (15 febbraio). Orari e come vederle in tv e streaming : Proseguono oggi, venerdì 15 febbraio, con altre due partite in programma le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di basket, aperte nella giornata di ieri dai primi due quarti di finale presso il Mandela Forum di Firenze. Il tabellone della competizione è stato stilato sulla base della classifica del campionato al termine del girone di andata e tutte le sfide si annunciano particolarmente combattute. Lo spettacolo non mancherà e le sorprese ...

Coppa Italia Basket 2019 - il programma delle partite di oggi (14 febbraio). Orari e come vederle in tv e streaming : Si apre oggi, giovedì 14 febbraio, uno degli appuntamenti più attesi della stagione per il basket Italiano. Presso il Mandela Forum di Firenze andranno infatti in scena le prime due partite dei quarti di finale delle Final Eight della Coppa Italia 2019. Il tabellone della competizione è stato stilato sulla base della classifica del campionato al termine del girone di andata. Tutte le sfide ad eliminazione diretta in programma si annunciano ...

Pistoia-Olimpia Milano Basket - Serie A oggi (4 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si concluderà oggi, lunedì 4 febbraio, con un insolito posticipo la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Pistoia e Milano, rispettivamente ultima e prima nella classifica, si affronteranno questa sera in un autentico testa coda. L’Olimpia, reduce dalle fatiche di Eurolega, proverà a conquistare un comodo successo dando spazio alle seconde linee, mentre la formazione toscana deve cominciare a vincere qualche ...

Calendario Serie A Basket - orari e programma delle partite di oggi (3 febbraio). Come vederle in tv e streaming : Dopo l’anticipo di ieri sera che ha visto Trento battere Varese per 74-71, continua (ma non finisce oggi) la diciottesima giornata della Serie A 2018-2019, la penultima prima della pausa per le Final Eight di Coppa Italia a Firenze. La domenica si apre con lo scontro tra Virtus Bologna e Avellino, che 11 anni fa, proprio in relazione alla Coppa Italia, regalò il primo e finora unico trofeo della storia alla società irpina, anche se si era ...

Olimpia Milano-Virtus Bologna - Serie A Basket oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Tra le sfide più interessanti della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket c’è sicuramente quella tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. La formazione allenata da Pino Sacripanti è in ottima condizione e nelle ultime tre giornate ha raccolto altrettanti successi, risalendo posizioni in classifica dopo una prima parte di stagione decisamente altalenante. L’Olimpia invece non sta vivendo un momento ...

Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas oggi (24 gennaio) - Eurolega Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Nuovo appuntamento europeo per Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani torna in campo questa sera ospitando in casa i lituani dello Zalgiris Kaunas nella ventesima giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. L’Olimpia ha raccolto tre sconfitte consecutive nelle ultime due settimane ed è scivolata fuori dalla zona playoff. Con undici partite da giocare tutto è ancora possibile, ma Mike James e compagni ...

Serie A Basket oggi (20 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Si completa oggi il quadro della sedicesima giornata, prima del girone di ritorno, della Serie A 2018-2019, dopo l’anticipo che ieri ha visto prevalere l’Acqua S.Bernardo Cantù nei confronti della Sidigas Avellino per 83-73, salendo a quota 12 punti ed allontanandosi dalla zona calda della classifica. Sebbene, forse, non sia possibile attribuire a nessuna partita lo status di big match, ce ne sono molti dai quali possono essere ...

DIRETTA SIENA AGRIGENTO/ Streaming video tv : come arrivano i due club oggi - Basket Serie A2 - : DIRETTA SIENA AGRIGENTO Streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 15giornata , oggi domenica 6 gennaio, .

Basket - Serie A oggi (6 gennaio) : calendario e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Dopo l’anticipo di ieri tra Brindisi e Avellino, prosegue oggi, domenica 6 gennaio, la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Le partite in programma sono sette e non mancheranno le sfide interessanti. Si comincia alle ore 12.00 con l’incontro probabilmente più atteso del turno, ovvero Venezia contro Cremona, due delle quattro formazioni al secondo posto in classifica. Nel pomeriggio ad aprire le ...

Basket oggi - Serie A 2019 : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Si svolge interamente oggi, domenica 30 dicembre, la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo il turno infrasettimanale giocato tra Natale e Santo Stefano, le sedici formazioni impegnate tornano in campo per l’ultimo appuntamento del 2018. Si comincia alle ore 12.00 con la delicata sfida salvezza tra Cantù e Pistoia. Si prosegue alle ore 17.00 con ben tre partite in programma: Brescia accoglie Sassari, ...

Basket - Serie A in campo oggi a Natale : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Il Basket non si ferma mai. Si apre infatti oggi, martedì 25 dicembre, la dodicesima giornata del girone di andata della Serie A 2018-2019. Ben tre anticipi sono in programma nel giorno di Natale, con sfide di grande interesse che sapranno sicuramente chiamare a raccolta appassionati e tifosi. Si comincia alle ore 17.00 con il caldissimo derby tra Openjobmetis Varese e Acqua San Bernardo Cantù. La formazione di Attilio Caja cerca il riscatto ...