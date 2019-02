Barcellona | ladri a casa Boateng | rubati gioielli per un valore di 300 mila euro

Svaligiato l’appartamento di Boateng a Barcellona - i ladri portano via 300 mila euro : Brutto colpo per Kevin Prince Boateng: ieri, mentre il calciatore si trovava in campo con il Barcellona, i ladri gli svaligiavano casa Ieri, Kevin Prince Boateng è stato convocato e schierato in campo per l’incontro tra il Barcellona ed il Valladolid. Il calciatore, sostituito al 60° da Luis Suarez, mentre disputava la partita non sapeva che nel suo appartamento si stava consumando una rapina. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, dei ...