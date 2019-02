Autobus contro auto polizia | 3 feriti

Milano - Autobus si schianta contro 2 auto della polizia parcheggiate : 3 agenti feriti - 2 sono gravi : Un autobus dell'Atm si è schiantato contro due macchine della polizia in piazzale Cadorna a Milano. Tre agenti sono stati colpiti e sono stati portati in ospedale: due di loro sono in gravi condizioni.

Milano. Autobus contro volanti : 3 feriti : 9.50 Tre agenti della Polizia di Stato sono rimasti feriti, a Milano, nel corso di un incidente stradale con un Autobus nei pressi di piazza Cadorna. Due poliziotti sarebbero in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dall'Atm, il mezzo, "forse per un malore del conducente" ha speronato due pattuglie ferme sul ciglio della strada, E una delle vetture è stata scagliata sul marciapiede, travolgendo i tre.

Autobus contro l'istituto "Meucci" di Carpi : arrestato dalla Polizia di Stato su ordine di carcerazione uno dei responsabili della ... : Il 19enne è uno dei tre protagonisti dell'eclatante fatto di cronaca avvenuto il 21 aprile del 2017, quando, nel corso della notte, furono rubati tre Autobus dal deposito di via Peruzzi della azienda ...

Scontro tra Autobus ad Oruro : 22 morti e 37 feriti : Una vera e propria strage in Bolivia. Due autobus per il trasporto passeggeri si sono scontrati frontalmente nella parte meridionale

Bolivia. Scontro tra Autobus : 22 morti : 01.15 Due autobus per il trasporto passeggeri si sono scontrati frontalmente ieri nella Bolivia meridionale causando la morte di 22 persone e il ferimento di altre 37. Lo riferiscono media locali citando fonti della la polizia. L'incidente è avvenuto ieri sull'autostrada panamericana fra Oruro e Potosi: l'autista di un bus ha invaso la corsia opposta su cui viaggiava un altro autobus che non ha potuto evitare l'impatto

Egitto - bomba contro Autobus di turisti vicino alle piramidi : 4 morti - “dobbiamo restare uniti contro il terrorismo” [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Paura in Egitto - bomba contro Autobus di turisti vicino alle piramidi : ci sono morti e feriti [LIVE] : Un’esplosione è avvenuta oggi inEgitto in un autobus di turisti vicino alle piramidi. Ci sarebbero delle vittime, secondo quanto hanno riferito fonti di sicurezza egiziane. In un comunicato il ministero dell’Interno egiziano si parla di due morti e 12 feriti. L’ordigno artigianale era nascosto vicino a un muro ad al Marbutia, nella zona delle piramidi di Giza. E’ esploso al passaggio di un bus turistico con a bordo 14 ...

Calabria - scontro fra un Autobus e un'auto : muoiono due coniugi : Nella nottata di oggi, 26 dicembre, un incidente stradale, verificatosi in Calabria, ha causato il decesso di due coniugi. Dalle prime sommarie informazioni sembra che i due stessero viaggiando a bordo di un'autovettura, quando per cause ancora tutte in corso di accertamento, si sono andati a scontrare frontalmente contro un autobus. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per i due non c'è stato purtroppo nulla da ...

In Cina un Autobus è stato dirottato contro la folla - uccidendo almeno 5 persone : A Longyan, città della provincia cinese di Fujian, un autobus è stato dirottato contro la folla: ha ucciso almeno cinque persone e altre 21 sono state ferite. La polizia locale ha arrestato un uomo armato di un coltello e ha