Australia | surfista gravemente ferito da uno squalo

Australia - surfista attaccato da uno squalo : è grave ma non in pericolo di vita : Joel Mason, un surfista 36enne, può ritenersi davvero miracolato dopo che uno squalo, la cui specie per il momento rimane ignota, lo ha attaccato. Lo sportivo, in un momento di pausa dalla routine quotidiana, aveva deciso di andare a cavalcare qualche onda al largo di Scotts Head Beach, a quasi 500 chilometri a nord di Sydney, nel New South Wales. Quella che doveva essere una tranquilla mattina di sano sport e divertimento insieme ad altri ...