Atletica | Valeria Straneo vince la Mezza di Verona e lancia buoni segnali

oasport

: RT @OA_Sport: #atletica Valeria Straneo ha vinto la Mezza di Verona lanciando dei buoni segnali nonostante una condizione non al top https:… - AndySportNews : RT @OA_Sport: #atletica Valeria Straneo ha vinto la Mezza di Verona lanciando dei buoni segnali nonostante una condizione non al top https:… - OA_Sport : #atletica Valeria Straneo ha vinto la Mezza di Verona lanciando dei buoni segnali nonostante una condizione non al… - DalaiMahatma : RT @AtletiDisagiati: 1h12'32'. Vittoria per Valeria Straneo a Verona! #atletica #Verona #halfmarathon -

(Di domenica 17 febbraio 2019)ha vinto laMaratona dicon il tempo di 1h21:33. La 42enne ha messo il sigillo precedendo Laila Soufyane (1h12:58) e la tedesca Thea Heim (1h14:38), si tratta del secondo successo stagionale per l’alessandrina che un paio di settimane fa si era imposta a Santa Margherita Ligure. Ottimo riscontro per la già vicecampionessa mondiale di Maratona, attualmente allenata da Stefano Baldini, che sta trovando la giusta condizione per brillare nei prossimi appuntamenti stagionali. La Giulietta e Romeo Half Marathon è stata invece vinta al maschile dal keniano Peter Kwemoi Ndorobo (1h00:43), quinto posto per Lorenzo Dini che ha realizzato il personale (1h03:53, migliorato di 26 secondi il precedente datato di due anni).Queste le prime dichiarazioni rilasciate daai microfoni della Fidal: “Nei giorni scorsi ho dovuto fare i conti con un ...