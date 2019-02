Atletica | Campionati Italiani Indoor 2019 | risultati e classifiche Fabbri e Forte sugli

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2019 : Leonardo Fabbri si scatena e getta il peso a 20.69! Terzo azzurro di sempre : Leonardo Fabbri ha tuonato ai Campionati Italiani Indoor 2019 di Atletica leggera e ha scagliato il suo peso a 20.69 metri, diventando il Terzo azzurro di tutti i tempi: meglio di lui avevano fatto soltanto Alessandro Andrei (21.54) e Paolo Dal Soglio (21.03). Il fiorentino si era presentato al PalaIndoor di Ancona forte di un eccellente 20.20 e oggi ha sfondato ogni barriera immaginabile salendo al nono posto delle liste europee stagionali: ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2019 : spettacolo nel triplo. Simone Forte con 16.76 batte Donato - terzo e quarto europeo dell’anno! : Simone Forte si è letteralmente scatenato ai Campionati Italiani Indoor 2019 di Atletica leggera e ha vinto il tricolore nel salto triplo con un eccellente balzo da 16.76 metri. L’atleta delle Fiamme Gialle è diventato il settimo italiano di sempre al coperto ma soprattutto è salito al terzo posto delle liste europee stagionali: meglio di lui hanno saputo fare soltanto il finlandese Simo Lipsanen (16.98 lo scorso 10 febbraio a Lievin) e il ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2019 : nel salto in lungo brilla Tania Vicenzino! Antonella Palmisano non sbaglia nella marcia : Si è conclusa ad Ancona la seconda giornata di gare dei Campionati Italiani Indoor 2019 di Atletica leggera. Dieci titoli in palio in attesa delle ultime finali in programma domani. La miglior prestazione di giornata è stata sicuramente il 6.60 di Tania Vicenzino nel salto in lungo, misura che vale all’azzurra la qualificazione agli Europei Indoor di Glasgow. Prova convincente per Antonella Palmisano nei 3000m di marcia, mentre Massimo ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2019 : Gianmarco Tamberi show - 2.32 e miglior misura europea dell’anno! Vallortigara batte Trost : Gianmarco Tamberi si scatena nella prima giornata dei Campionati Italiani Indoor 2019 di Atletica leggera ed esalta il numeroso pubblico presente al PalaIndoor di Ancona, Gimbo non conosce limiti e vola a 2.32 metri: seconda prestazione mondiale stagionale (meglio di lui solo il giapponese Naoto Tobe con 2.35), ovviamente miglior misura continentale dell’anno cioè il miglior modo possibile per presentarsi con grandi ambizioni agli ...

Atletica - Campionati Italiani indoor 2019 : i favoriti gara per gara. Tamberi - Jacobs - Stecchi - Palmisano e Stano pronti a brillare : Nel weekend del 15-17 febbraio si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti indoor 2019 di Atletica leggera, il Palaindoor di Ancona ospiterà la 50^ edizione della rassegna tricolore che per la dodicesima volta si disputerà nel capoluogo marchigiano (la quarta consecutiva). Si tratta dell’ultimo appuntamento prima degli Europei di Glasgow (1-3 marzo) e proprio in questa occasione gli atleti avranno l’ultima possibilità per ...

Atletica – Campionati Italiani Assoluti Indoor : Ancona ospita la 50ª edizione - più di 500 gli atleti in gara : In palio 26 titoli, con la novità della staffetta 4×400 che viene introdotta al posto della 4×200 metri Un traguardo importante per i Campionati Italiani Assoluti Indoor, che vivranno nel weekend ad Ancona l’edizione numero 50. Tre giornate di gare da venerdì 15, con l’apertura dedicata allo show del salto in alto, fino a domenica 17 febbraio. Sarà la dodicesima volta della massima rassegna nazionale in sala nel capoluogo ...