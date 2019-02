Apex Legend | il videogame battle royale firmato EA che ha battuto Fortnite

Stagione 1 Apex Legends - la nuova patch tra problemi di crash e cheater : Sono più di 25 milioni i giocatori che hanno accordato la loro fiducia ad Apex Legends. A poco più di 10 giorni dall'uscita - è scaricabile gratis su PC, PS4 e Xbox One -, il Battle Royale di Respawn Entertainment è già un successo, tanto da impensierire seriamente il rivale Fortnite. Per contrastare lo strapotere del titolo di Epic Games, gli sviluppatori americani autori dei due capitoli di Titanfall vogliono e devono rilasciare a getto ...

I team di Apex Legends pronti a espandersi - quale futuro per il Battle Royale? : Una vera e propria febbre da Apex Legends quella che ha travolto la community mondiale dei videogiocatori, e i numeri fatti registrare nel corso delle ultime settimane (o, per meglio dire, dal momento in cui il gioco ha fatto il suo esordio sulla scena, ndr) ne sono una prova più che lampante: sforati infatti i venticinque milioni di giocatori unici, non è possibile a questo punto fare una stima precisa di quale sarà il prossimo obbiettivo di ...

Videogames : Apex Legends eguaglia Fortnite - 25 milioni di utenti in una settimana : Fortnite, Il famoso free-to-play prodotto della casa statunitense “Epic Games”, sembra aver trovato in “Apex Legends” un degno avversario nella corsa al titolo di “Battle Royale”. Fortnite, giunto quasi alla 8^ season dalla sua uscita, registra un bacino di utenza molto importante. Non a caso ha stracciato di misura un altro “Battle Royale” nato molto prima: PBG (PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS). Apex Legends: quello che c’è da sapere Apex Legends ...

Apex Legends potrebbe arrivare in Cina? : Stando a VG247, Tencent avrebbe già avviato le trattative per portare l'apprezzatissimo Apex Legends in Cina, nonché nel più grande mercato videoludico in circolazione.Le trattative sono dunque avviate per raggiungere un'accordo, riporta una fonte anonima. Tencent, come saprete, possiede già la licenza per distribuire PUBG e Fortnite in Cina, senza contare il fatto che la compagnia possiede il 40% di Epic.Era che il gigante asiatico ha puntato ...

Nessy appare in Apex Legends - tutto quello che sappiamo sull’easter egg del mostro di Loch Ness : Disponibile da dieci giorni per il download gratuito, Apex Legends si è già imposto come un fenomeno massivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il nuovo Battle Royale di Respawn Entertainment e Electronic Arts non è solo ambientato nello stesso universo di Titanfall - saga FPS dagli stessi autori -, ma è anche una vera e propria ventata di aria fresca nel settore videoludico tutto. Il titolo va infatti a variare parte dei canoni della modalità ...

Disponibile il primo aggiornamento di Apex Legends - pubblicato il patch note completo : Respawn ha da poco pubblicato il primo aggiornamento per il suo battle royale Apex Legends, secondo quanto riportato da patch note (che potete trovare a fine news) l'aggiornamento va a risolvere alcuni bug, oltre a lavorare sul miglioramento della stabilità generale. E' stato anche risolto il bug che permetteva ad alcuni utenti di duplicare gli oggetti nell'inventario ed ovviamente non mancheranno oggetti cosmetici dedicati al giorno di San ...

Il Battle Pass della Stagione 8 di Fortnite gratis : una mossa per contrastare Apex Legends? : Non sappiamo se la mossa di Epic Games sia legata in qualche modo al lancio di Apex Legends e al suo incredibile successo attuale ma ciò che è certo è che i creatori di Fortnite sembrano voler tentare in qualche modo di fermare l'avanzata di un rivale molto agguerrito.Una primissima mossa è la decisione di rendere completamente gratuito il Battle Pass della Stagione 8, la Stagione che inizierà tra circa due settimane. Come segnalato da ...

Quanti soldi sta guadagnando Electronic Arts con Apex Legends : Il mondo dei videogamer è in subbuglio per il nuovo gioco lanciato dall'americana Electronic Arts, la società statunitense che sviluppa, pubblica e distribuisce videogiochi, fondata nel maggio del ...

Il videogioco che sta scrivendo una pagina di storia del settore : Apex Legends : L'economia di Apex Apex Legends è gratuito, ma con tutta probabilità sta già arricchendo a dismisura il suo produttore. Questo avviene grazie a un sistema già rodato dagli altri Battle Royale come ...

Blackout a un punto di svolta - seguirà la strada di Apex Legends? : Una sfida di certo poco attesa quella che Blackout si è trovata ad affrontare nel corso dell'ultima settimana. La modalità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4 si poteva ritenere uno dei punti di riferimento per quanto concerne la versione “realistica” del genere (alla stregua di PUBG), ma nel corso degli ultimi giorni ha dovuto constatare, suo malgrado, l'avvento di un nuovo competitor che è stato in grado di imporsi in maniera netta e ...

Fenomeno Apex Legends : è il nuovo Fortnite? : Nemmeno una settimana dopo il debutto sulla piattaforma di streaming più seguita al mondo, Twitch, Apex Legends è letteralmente esploso come Fenomeno mediatico. Non solo come videogioco ma anche come ...

Vincere in Apex Legends - guida alle armi migliori del nuovo Battle Royale : La cavalcata di Apex Legends continua senza sosta. Ad una settimana dal lancio, il nuovo Battle Royale di Respawn Entertainment e Electronic Arts ha raggiunto quota 25 milioni di videogiocatori. Tanto da riuscire ad impensierire il fenomeno Fortnite, la Battaglia Reale fino ad ora regina del mercato. Un successo sicuramente meritato, e che si fonda su un gameplay solido e piuttosto tattico, oltre che sulla promessa di nuovi contenuti a getto ...

Apex Legends : Come sbloccare l’Easter Egg del Mostro di Loch Ness : Disponibile da qualche settimana Come Free to Play, il nuovo Battle Royale di Respawn Entertainment nasconde un simpatico Easter Eggs, il quale consente ai giocatori di avvistare il Mostro di Loch Ness in Apex Legends. Come avvistare il Mostro di Loch Ness in Apex Legends Per sbloccare l’Easter Eggs del Mostro di Loch Ness in Apex Legends dovrete colpire i 10 peluche del Mostro che potete trovare nei seguenti luoghi: Cascate ...

Apex Legends fa tremare Fortnite. Il videogame dei record sbanca Wall Street : New York, 13 febbraio 2019. Apex Legends fa tremare l'impero di Fortnite . Il gioco sviluppato da Electronic Arts , famosa per la serie sportiva Fifa , in pochi giorni ha messo a soqquadro il mondo dei videogame. Il nuovo titolo della Ea rientra nel genere della ' battle royale ': in un'arena virtuale i giocatori si sfidano a colpi di fucile e granate per restare gli unici vivi sul campo ...