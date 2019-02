Anzio | l' Esercito sospenderà il militare arrestato per le violenze sulla figlia minorenne

Blastingnews

: L’@Esercito sospende immediatamente il #militare arrestato ad #Anzio. - Esercito : L’@Esercito sospende immediatamente il #militare arrestato ad #Anzio. - Agenzia_Ansa : Militare abusa della figlia ad #Anzio (Roma): l'Esercito avvia procedure per la sospensione dal servizio - repubblica : Anzio, violenta la figlia per anni: l'Esercito sospende militare arrestato [news aggiornata alle 13:09] -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Quando gli agenti gli hanno notificato sul posto di lavoro l'ordine di arresto con la pesante accusa di violenza nei confronti della, l'uomo, undi 45 anni, ha abbassato la testa ed è rimasto in silenzio. Il genitore, originario dell'Agro Pontino e residente nell’hinterland romano, ad, avrebbe abusato della piccola, oggi 15enne, per ben cinque anni. Ma solo nelle ultime settimane la ragazza ha trovato la forza di raccontare quello che accadeva quando rimaneva da sola con il padre, da anni separato dalla moglie.Una testimonianza drammatica che ha fatto partire le indagini, al termine delle quali, sabato 16 febbraio, è arrivata la misura cautelare – stabilita dal Gip del Tribunale di Velletri, Ilaria Tarantino – nei confronti del presunto orco, che è stato in seguito trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria....