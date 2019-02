Anticipazioni ' Il mondo sulle spalle' | Beppe Fiorello e Sara Zanier protagonisti

Blastingnews

: [Fonte: blogtivvu_com] Che tempo che fa anticipazioni: Loredana Bertè, Renzi e Beppe Fiorello tra gli ospiti - blogstreetnews : [Fonte: blogtivvu_com] Che tempo che fa anticipazioni: Loredana Bertè, Renzi e Beppe Fiorello tra gli ospiti - blogstreetnews : [Fonte: blogtivvu_com] Domenica Live, Paola Caruso incontra la madre biologica: le anticipazioni - Mina26149877 : RT @Dior: Scopri le anticipazioni della nuova collezione Dior uomo realizzata da Kim Jones per l’Estate 2019, disponibile ora su https://t.… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Martedì 19 febbraio viene trasmesso su Rai Uno il film-tv, intitolato "Il" che vede come protagonista l'attore. Si tratta di una storia ispirata alla figura di Enzo Muscia, una persona che funge da esempio in quanto non si è arreso di fronte agli ostacoli riservati dalla vita. L'uomo è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e il 2010 ha rappresentato un anno di sofferenza perché ha fatto i conti con il licenziamento ed è stato messo in cassa integrazione. Enzo, però, non si è perso d'animo arrivando alla decisione di ricomprare l'azienda prendendosi dei rischi ma è riuscito a vincere la scommessa. La regia di questo film è affidata a Nicola Campiotti che rappresenta una garanzia per il successo di un prodotto televisivo.sarà il protagonista nei panni di Marco e, nel corso della sua carriera lavorativa, si è sempre ...