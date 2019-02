cosacucino.myblog

: Anche #Hollywood ama la pasta: i #vip preferiscono la #cucina made in Italy - Cosacucino : Anche #Hollywood ama la pasta: i #vip preferiscono la #cucina made in Italy - vertecchisrl : anche @mattdillon è nostro cliente. In foto con Daniela, cassiera del negozio del centro storico di Roma #vertecchi… - _pooh_xx : @EnricoNigiotti volevo dirti grazie per “Nonno Hollywood” perché so che è piaciuta tanto anche a loro?? -

(Di domenica 17 febbraio 2019)ama la: i viplainama la: i viplainGli Usa vogliono la. Secondo l’Aidepi (l’associazione dei produttori diitaliani) gli americani sono letteralmente impazziti per latanto che il 77% la mangia almeno una volta a settimana.spaghetti, conquista,A pubblicizzare la regina della tavolaintanti vip, specie a, che non esitano a dichiararsi sostenitori di un piatto che rappresenta il prototipo del cibo salutare, adatto a una dieta bilanciata e amico dell’ambiente. Da Madonna, che nella sua ultima visita italiana ha twittato una foto in cui è intenta a mangiare un bel piatto di. Lo stesso ha fatto la “first lady of food” Michelle Obama che si fa immortalare con un piatto di spaghetti per il magazine Cooking ...