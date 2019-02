Aminoacidi Ramificati | controindicazioni ed effetti collaterali | quando e perché fanno

correttainformazione

(Di domenica 17 febbraio 2019) Glia catena ramificata sono un gruppo di treessenziali, ovvero la Leucina, la Isoleucina e la Valina.Sonoa “catena ramificata”, proprio per la loro struttura a ramificazione. Glirappresentano il 35% degliessenziali nelle proteine muscolari.Gliservono per “costruire” le proteine ed hanno principalmente due funzioni essenziali per l’organismo: una funzione plastica, ovvero di costruzione di tessuti ed una funzione energetica, ovveroc’è una trasformazione di carboidrati e grassi in energia, utile all’organismo, così da avere una fonte alternativa di energia.Possiamo definire glicome dei “mattoni” che formano quelle macromolecole chiamate proteine, che serviranno, poi, per la ricostruzione dei tessuti, soprattutto per la rigenerazione del muscolo ...