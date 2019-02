Ambulante ucciso nel Napoletano | la pista della vendetta trasversale | il figlio è vicino

Ambulante ucciso - una condanna a 16 anni : 16.31 E' stato condannato a 16 anni l'ex tipografo Roberto Pirrone per l'omicidio del venditore senegalese Idy Diene, ucciso il 5 marzo dello scorso anno sul ponte Vespucci a Firenze. La sentenza ha di fatto accolto la richiesta del pm che aveva chiesto per l'imputato 24 anni, scesi a 16 per la riduzione del rito abbreviato. Il gup non ha accolto l'aggravante per futili motivi, come pure le attenuanti generiche chieste dalla difesa.