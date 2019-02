Alla Juventus Women lo scontro diretto con il Milan | le bianconere si riprendono subito

Liga - l’Atletico Madrid vince col minimo sforzo : adesso testa Alla Juventus : Liga, l’Atletico Madrid ha vinto senza impressionare particolarmente: 1-0 per i colchoneros con rete di Griezmann contro il Rayo Vallecano Vittoria in Liga per l’Atletico Madrid, euro-rivale mercoledì prossimo della Juventus negli ottavi di finale di Champions League. La squadra del ‘Cholo’ Simeone ha battuto 1-0 il Rayo Vallecano nel derby di Madrid valido per la 24esima giornata della Liga spagnola. A regalare i 3 ...

Juventus – Dal gol ritrovato di Dybala Alla battuta su Icardi - Allegri sicuro : “squadra in crescita” : Dalla vittoria contro il Frosinone alla sfida contro l’Atletico Madrid, non manca una battuta su Icardi: il commento di Massimiliano Allegri al termine dell’anticipo di Serie A E’ un Massimiliano Allegri soddisfatto, quello di questa sera, dopo la vittoria della Juventus sul Frosinone per 3-0. Una squadra compatta, che adesso pensa già alla sfida della prossima settimana di Champions League contro l’Atletico ...

Juventus-Frosinone 2-0 Alla fine del primo tempo : ROMA - La Juventus chiude il primo tempo contro il Frosinone in vantaggio per 2-0 . Le reti bianconere sono state realizzate da Dybala al 6', gol capolavoro per l'argentino con un siluro di sinistro ...

Gonzalo Higuain - il Chelsea chiede lo sconto Alla Juventus : Sì al riscatto, ma possibilmente con lo sconto. Il Chelsea pensa ad acquisire il cartellino di Gonzalo Higuain, ma non alle cifre chieste dalla Juventus. Lo rivela Espn, spiegando che il club londinese è fiducioso sulla trattativa. Il prezzo concordato con i bianconeri per il riscatto del 'Pipita',

Zaniolo e i post da tifoso della Juventus. Esultanza Alla CR7 ai tempi dell'Inter : Il Corriere dello Sport, tra l'altro, ha svelato come Zaniolo sia tifoso della Juventus dato che è il quotidiano romano è andato a ripescare alcuni tweet del ragazzo quando festeggiò lo Scudetto ...

Juventus - Allegri : "Torna Dybala. Chiellini forse parte dAlla panchina" : Il turnover può attendere. Cristiano Ronaldo sarà titolare anche contro il Frosinone, a cinque giorni dalla sfida di Champions con l'Atletico Madrid, e Massimiliano Allegri testerà anche la condizione ...

Dal rugby Alla Juventus - alla scoperta di Ramsey : TORINO - Il televisore appeso al muro, appena a lato del bancone del Red Kite Pub, è sempre lo stesso. Non avrà l'alta definizione, ma - diamine - la partita di rugby si vede bene comunque. Come ...

Quanto guadagna Ramsey Alla Juventus : stipendio e durata contratto : Quanto guadagna Ramsey alla Juventus: stipendio e durata contratto stipendio Ramsey alla Juventus Dal primo luglio 2019, Aaron Ramsey sarà un nuovo giocatore della Juventus. L’annuncio sul sito della società: contratto fino al 30 giugno 2023, il gallese – che arriva a parametro zero dagli inglesi dell’Arsenal – guadagnerà 7 milioni di euro netti a stagione più i bonus. Quanto guadagna Ramsey: 7 milioni a stagione fino al ...

Federico Chiesa : per Furio Valcareggi andrà Alla Juventus - deve vincere la Champions : Furio Valcareggi, procuratore ed opinionista, noto anche per essere il figlio del mitico Ferruccio, giocatore e allenatore della nazionale italiana campione d'Europa nel 1968, è stato intervistato da diverse testate giornalistiche il 12 febbraio, giorno in cui il padre avrebbe compiuto 100 anni. Ed oltre a ricordare la figura paterna, Valcareggi ha fatto anche un'ampia digressione su quella che è la stretta attualità sportiva e calcistica, ...

De Ligt-Juventus - bianconeri in vantaggio : il Barça si ritira dAlla corsa : DE Ligt-Juventus – L’andata degli ottavi di Champions League, contro il Real Madrid campione in carica, rappresenterà un test importante per il centrale dell’Ajax, tra i gioielli più corteggiati del mercato internazionale. Matthijs de Ligt affronta questa sera la sfida forse più importante della sua giovane carriera. Ad osservarlo con attenzione ci sarà anche la Juventus, che lo […] More

Marcelo-Juventus - il Real ha trovato il sostituto : ma occhio Alla promessa : Marcelo-Juventus – Non è un mistero la possibilità che Marcelo a fine stagione lasci il Real Madrid. Il brasiliano non si è voluto sblanciare sul proprio futuro, ammiccando però all’interessamento della Juventus dell’amico ed ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Florentino Perez non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio del nazionale verdeoro e starebbe già setacciando il mercato in cerca […] More

L’ex Mark Iuliano : “Alla Juventus come in fabbrica” : “Prima di essere una societa’ di calcio e’ una famiglia. Dicono che quando vai a giovare alla Juventus e’ come andare a lavorare in fabbrica, non per il sacrificio, ma per la comunione d’intenti, la volonta’ di tutti di remare nella stessa direzione per raggiungere insieme l’obiettivo, con forza e determinazione e duro lavoro”. Ospite di “Solo chi c’ha Fede” (in onda ...

Zidane-Juventus - dAlla Spagna : Allegri verso Madrid e Zizou a Torino : Zidane-Juventus – Florentino Pérez è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: Santiago Solari è riuscito a rilanciare il Real Madrid dopo una prima parte di stagione complicata, ma il presidente punta un profilo più esperto per la panchina. Leggi anche: Juventus-Frosinone streaming: ecco dove vedere il match, no Rojadirecta Zidane-Juventus, Allegri la chiave Secondo Don Balón, […] More

Juventus - Chiellini torna in gruppo : si pensa al campionato e Alla Champions League : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata per allenarsi in vista della partita contro il Frosinone. I bianconeri saranno in campo già venerdì anche perché mercoledì 20 ci sarà la sfida di Champions League. La preparazione della Juve dunque prosegue su un doppio binario quello verso il campionatoè quello verso il match europeo. Proprio in vista della sfida contro l'Atletico Madrid, Massimiliano Allegri conta di avere tutti gli uomini a ...