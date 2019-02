All-Star Game | Joe Harris sorprendente nella gara da 3 punti | Steph Curry cede nella

NBA - All Star Game 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming. Programma Team LeBron vs Team Giannis : Dopo la disputa di tutti gli eventi precedenti, arriva il clou di questo weekend di Charlotte: l’All Star Game, la Partita delle Stelle, quella che calamita l’attenzione di mezzo mondo. Dallo scorso anno il format dell’All Star Game è stato cambiato: per questo motivo non si gioca più la tradizionale sfida tra i migliori della Eastern Conference e quelli della Western Conference, bensì quella tra due formazioni allestite dai ...

All-Star Game - Doncic si arrende in semifinale : Tatum beffa Young da lontano nella Skills ChAllenge [VIDEO] : Doncic fermato in semifinale da Young nella Skills Challenge: Tatum beffa il suo avversario nella finalissima e si aggiudica il trofeo finale Nonostante l’assenza di molti big, l’All-Star Game NBA ha regalato nella notte italiana fortissime emozioni, spettacolo e tanto divertimento. Ad aprire le danze è stata la Skills Challenge, una sfida nella quale i giocatori devono affrontare un percorso con la palla, tra passaggi, ...

NBA All Star Game 2019 : Jayson Tatum vince lo Skills Challenge - Joe Harris la gara dal tiro da tre e Hamidou Diallo quella delle schiacciate : Come ormai ogni anno, il sabato dell’All Star Weekend è dedicato alla triade composta da Skills Challenge, 3-Point Contest e Slam Dunk Contest (le ultime due, in parole povere, sono la gara del tiro da tre punti e la gara delle schiacciate). Nello Skills Challenge vince Jayson Tatum (Boston Celtics), che supera in finale Trae Young (Atlanta Hawks) con un tiro da metà campo che finisce in fondo alla retina con un grande aiuto della tabella. ...

NBA - All-Star Weekend : Joe Harris batte Steph Curry nella gara del tiro da tre punti : Tutti aspettavano il testa a testa dall'arco segnato della famiglia Curry, ma a metterci lo zampino ci ha pensato il tiratore che non ti aspetti. Joe Harris, alla prima partecipazione in carriera alla ...

NBA - All-Star Weekend - gara delle schiacciate : vince Hamidou DiAllo. VIDEO : ... visto che sul parquet davvero in pochi si ricordano le sue "prodezze", , il modo migliore per farsi conoscere nella lega di basket più importante al mondo. Guarda tutti i VIDEO

NBA - All-Star Weekend : Kyle Kuzma MVP del Rising Star ChAllenge. 13 punti per Doncic : ROMA - L' All -Star Weekend inizia con il Rising Star Challenge , la sfida tra le promesse dell' NBA . Da una parte i rookie e i sophomores del mondo USA, dall'altra quelli del resto del mondo. Le matricole della Lega e i giocatori del secondo anno si sono dati battaglia a suon di schiacciate e giocate spettacolari: vince, dopo due anni di digiuno, il Team USA : 161-144. VINCE TEAM ...

Gianfranco Soldera è morto nelle sue vigne - addio Alla star del Brunello di Montalcino : Le cui storiche riserve sono tutt'oggi tra i vini italiani più ammirati e ricercati nel mondo. Aveva 82 anni

Gianfranco Soldera è morto nelle sue vigne - addio Alla star del Brunello di Montalcino : Lutto nel mondo del vino: si è spento Gianfranco Soldera, produttore icona con la sua Case Basse a Montalcino (Siena), le cui storiche riserve di Brunello di Montalcino sono tutt'oggi tra i vini italiani più ammirati e ricercati nel mondo. Aveva 82 anni. Soldera è stato vittima di un incidente, proprio tra le sue vigne questa mattina, nel giorno in cui Montalcino festeggiava "Benvenuto Brunello", l'Anteprima della vendemmia ...

KendAll Jenner vorrebbe essere questa star per un giorno : Capita anche alle celeb e in questo caso alla modella più pagata al mondo immaginare come sarebbe vivere nei panni di qualcun altro per 24 ore. Kendall Jenner , che ha deciso di non calcare nessuna passerella della New York Fashion Week , preferendo assistere alle ...

NBA - Del Piero : 'Lo sport è spettacolo - e niente è meglio dell'All-Star Game' : Alessandro Del Piero vive ormai da anni più a Los Angeles che in Italia, e la sua frequentazione USA lo ha reso sempre più appassionato di quel mondo NBA che aveva già apprezzato a distanza nei suoi anni da calciatore , con le amicizie con Steve Nash e le presenze a bordocampo anche alle finali NBA a testimoniarlo, . In questo weekend che ...

KendAll Jenner vorrebbe essere questa star per un giorno : Anche noi, Kendall The post Kendall Jenner vorrebbe essere questa star per un giorno appeared first on News Mtv Italia.

Nba - All Star Game : Kuzma offusca Doncic - Team Usa batte Team World : La vittoria è andata al Team Usa che, dopo due anni di astinenza, è riuscita a imporsi sul Team World 161-144 con una squadra, quella del resto del mondo, formata da 10 giocatori provenienti da 10 ...

Nba - All-Star Weekend : Team USA torna al successo nel Rising Stars ChAllenge : Il migliore tra i 'Resto del mondo' è Ben Simmons, che chiude con una prova sontuosa da 28 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, a cui si aggiungono i 21 del finlandese Lauri Markkanen. Ad eccezione di Cedi ...

NBA - All Star Game 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming. Gara da 3 punti e schiacciate : Si è aperto ieri uno degli eventi più attesi della stagione per tifosi e appassionati del basket NBA. A Charlotte, in North Carolina, è cominciato infatti l’All Star Game 2019, la rassegna che offre quanto di meglio il mondo della pallacanestro statunitense sia in grado di offrire. Dopo la Mtn Dew Ice Rising Stars, disputata nella giornata di ieri, l’evento proseguirà questa notte con la Teco Bell Skills Challange, sfida di abilità ...