Alessandro Di Battista fatto fuori - parla un deputato grillino : "Nel M5s è come Icardi all'Inter" : Ridimensionato e imbavagliato, Alessandro Di Battista è passato rapidamente dal ruolo di salvatore del M5s a quello di palla al piede. Stando ai sondaggi, il suo effetto sull'elettorato grillino in vista delle elezioni europee non è deludente, ma catastrofico. I vertici, da Di Maio a Casaleggio, gli

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - i sondaggi segreti : M5s - più in basso di così non si può : I sondaggi segreti sul tavolo di Luigi Di Maio e dei vertici del M5s sono terrificanti. In particolare, riporta il Giornale, ce n'è uno che segna il minimo storico dei 5 Stelle dal 2013 (l'anno del botto alle politica, al 25%) a oggi a livello nazionale: i grillini sarebbero "al di sotto, di qualche

Video - Alessandro Di Battista non funziona più a dirlo l’amico Scanzi : Andrea Scanzi muove parole di critica nei confronti di Alessandro Di Battista non solo per la minore efficacia dimostrata nelle sue ultime apparizioni in TV ma anche per le scelte personali della mancata partecipazione alla lotta politica che tra pochi mesi lo vedrà nuovamente fuori dall’Italia L'articolo Video, Alessandro Di Battista non funziona più a dirlo l’amico Scanzi proviene da BlogItalia.News.

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - botta storica : il Comune "degrillinizzato" - un anno fa M5s al 50% : Se lo conosci lo eviti. Il Movimento 5 Stelle sta dimostrando con i fatti quanto sia difficile mantenere le promesse mirabolanti spese in campagna elettorale e soprattutto governare senza sporcarsi le mani e deludere i propri elettori. Ma c'è un Comune che è diventato in pochi mesi il manifesto del

PiazzaPulita - il leader dei gilet gialli amico di Alessandro Di Battista : "Colpo di Stato con i paramilitari" : Nel pomeriggio di giovedì, Corrado Formigli, lo aveva annunciato come un servizio pesantissimo, "cose molto inquietanti". Cose che imbarazzano ulteriormente Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Già, perché nella puntata di giovedì 14 febbraio di PiazzaPulita su La7 è stata trasmessa un'intervista

Sondaggio - effetto Alessandro Di Battista : dove fa precipitare il M5s - le cifre del tracollo : Chiamatelo pure effetto-Di Battista. Come è noto, da che Alessandro Di Battista è tornato in Italia e a sparare fesserie in televisione, il M5s crolla nei sondaggi . Non fa eccezione l'ultima ...

Alessandro Di Battista - il vertice a tre nel M5S : è lui il colpevole della sconfitta in Abruzzo : "Dobbiamo recuperare voti, se vai avanti così finiremo per perderne ancora". E' questo, virgolettato nell'articolo sul Corriere della Sera, il messaggio che lunedì scorso, a 24 ore dalla sconfitta bruciante in Abruzzo, Pietro Dettori ha portato ad Alessandro Di Battista, in un vertice a tre cui era

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - un drammatico errore. Sondaggio choc : "I nostri voteranno Lega" : Panico M5s, l'effetto-Abruzzo si fa sentire anche in Sardegna alla vigilia di un'altra tornata di elezioni regionali che potrebbe rivelarsi catastrofica per i grillini. Il Messaggero fornisce un gustoso retroscena sulla crisi nervosa dei vertici, con tanto di fosca profezia subito dopo i risultati d

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - un drammatico errore. Sondaggio choc : 'I nostri voteranno Lega' : Panico M5s , l'effetto- Abruzzo si fa sentire anche in Sardegna alla vigilia di un'altra tornata di elezioni regionali che potrebbe rivelarsi catastrofica per i grillini. Il Messaggero fornisce un ...

Alessandro Di Battista - fine oscena a DiMartedì : 'Ma che fate stasera?' - non lo applaudono e piange in diretta : Scena straziante per Alessandro Di Battista a DiMartedì . Ospite di Giovanni Floris , il pasionario del Movimento 5 Stelle è più volte incappato in momenti imbarazzanti in cui è stato costretto ad ...

Alessandro Di Battista a DiMartedì - la domanda scomoda di Giovanni Floris lo fa sbroccare : 'Provochi?' : Scontro in diretta tra Giovanni Floris e Alessandro Di Battista a DiMartedì su La7 . Durante l'intervista il grillino parla della Tav e dice su Matteo Salvini : 'Gli dicono che nell'analisi costi-...

Alessandro Di Battista - delirio sulla Tav a DiMartedì : ora dite a Matteo Salvini che... : "Troveremo un compromesso sulla Tav, non è nell'interesse di nessuno che l'esecutivo cada". Alessandro Di Battista, intervistato da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, insiste sul fatto che il governo resterà in piedi e che sulla Tav, cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle che non vuole la sua

Venezuela - altri schiaffi per Alessandro Di Battista e M5s : la loro retromarcia sul comunista Maduro : Sul Venezuela il governo Lega-M5s ha ribaltato drasticamente la linea invocata da Alessandro Di Battista che pretendeva di sostenere il dittatore comunista Nicolas Maduro. Alla Camera, il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi ha finalmente chiarito quale sia la posizione dell'Italia nei confro