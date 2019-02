Albania nel caos - Sali Berisha : 'Paese in mano ai narco-politici' : Qual è il programma dell'opposizione? 'L'integrazione europea, cioè una democrazia e una economia di mercato funzionanti. Siamo decisi a tutto pur di far rispettare lo Stato di diritto e sconfiggere ...

Albania nel caos - Berisha : «Paese in mano ai narco-politici - il premier rischia una brutta fine» : Le violenze? Se un popolo non può votare, la più grande violenza è la violazione del voto. Ci sono due capitali che protestano oggi: Caracas contro Maduro e Tirana contro Edi...

Albania nel caos - Berisha : 'Paese in mano ai narco-politici - il premier rischia una brutta fine' : Qual è il programma dell'opposizione? 'L'integrazione europea, cioè una democrazia e una economia di mercato funzionanti. Siamo decisi a tutto pur di far rispettare lo Stato di diritto e sconfiggere ...

Albania - opposizione in piazza chiede elezioni anticipate. Manifestanti tentano di entrare nel palazzo del governo : Si sono riuniti davanti al palazzo del governo per chiedere di tornare alle elezioni. Alta tensione in Albania dove l’opposizione di centrodestra guidata da Lulzim Basha sta manifestando contro il premier socialista Edi Rama: “Vogliamo un governo transitorio che prepari elezioni anticipate che siano libere ed in rispetto degli standard internazionali”, dice Basha. Due poliziotti sono stati feriti e sono stati ...