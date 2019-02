Albania | l' opposizione pronta ad abbandonare il Parlamento

Albania - l'opposizione pronta ad abbandondare il Parlamento : «Tempo scaduto» : Si acuisce la crisi politica in Albania. A 24 ore dalla protesta davanti alla sede della presidenza del Consiglio per chiedere un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate, il Partito ...

Albania - opposizione in piazza chiede elezioni anticipate. Manifestanti tentano di entrare nel palazzo del governo : Si sono riuniti davanti al palazzo del governo per chiedere di tornare alle elezioni. Alta tensione in Albania dove l’opposizione di centrodestra guidata da Lulzim Basha sta manifestando contro il premier socialista Edi Rama: “Vogliamo un governo transitorio che prepari elezioni anticipate che siano libere ed in rispetto degli standard internazionali”, dice Basha. Due poliziotti sono stati feriti e sono stati ...

Albania - bagarre in parlamento. Un membro dell’opposizione lancia inchiostro sul volto del primo ministro Edi Rama : Giovedì, mentre Edi Rama stava rimproverando il leader dell’opposizione Lulzim Basha, che ha accusato il primo ministro di corruzione, un membro del partito di Basha, Edi Paloka, si è avvicinato al seggio del premier e ha lanciato inchiostro in faccia a Rama. Secondo quanto riferito, Paloka è stato sospeso per 10 giorni dal parlamento. L'articolo Albania, bagarre in parlamento. Un membro dell’opposizione lancia ...

Albania - l’opposizione in piazza : i manifestanti assaltano la sede del governo a Tirana : Una decina di dimostranti è entrata nella sede del governo di Tirana, salendo al primo piano, dopo che la folla ha sfondato il cordone di sicurezza e occupato il piazzale antistante l’edificio. Un gruppo di manifestanti che partecipa alla protesta convocata dall’opposizione contro il premier Edi Rama, di cui chiede le dimissioni accusandolo di corr...

