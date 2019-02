Affermazioni su Mia Martini | Patty Pravo sbotta | “Sono falsità | querelo”

ilfogliettone

(Di lunedì 18 febbraio 2019) L'omaggio a Sanremo, poi una fiction che porta il suo nome per celebrare una delle voci più potenti - e rimpiante - della musica italiana. Ma con il ricordo di Miaecco spuntare anche le polemiche per una presunta intervista degli anni Ottanta, dove l'artista avrebbe indicato ine Fred Bongusto "i primi a dire che portavo jella". Un'intervista rimbalzata più e più volte negli ultimi giorni sui social - ma dalla fonte incerta, tanto che gli utenti citano testate e anni differenti nelle centinaia di post sul tema - che dopo la messa in onda di 'Io sono Mia' è costata auna valanga di insulti e pesantissime accuse. Accuse dalle quali la cantante ha deciso di difendersi, anche attraverso la querela."A seguito dei messaggi dal contenuto falso e offensivo ricevuti nei giorni scorsi - si legge infatti in un comunicato affidato ai canali social dell'artista - ...