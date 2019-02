A Rimini i Campionati da record della Cucina Italiana

ilfogliettone

(Di domenica 17 febbraio 2019) Oltre 1500 chef, 60 squadre, suddivise in quattro categorie, si sfidano a colpi di fornelli aper la quarta edizione dei. Gara all'insegna del made in Italy 100% come spiega il presidenzeFederazioneCuochi, Rocco Pozzulo: "La gara culinaria più importante in Italia non solo per numero di concorrenti ma per la qualità e quello che rappresenta. Inon vogliono solo premiare i migliori cuochi ma far aprire un confronto sulle tecniche culinarie e sulla valorizzazione dei prodotti tipici italiani".Gli chef si sfidano su piatti caldi, freddi, pasticceria e ristorazione,artistica. Sul palco poi anche squadre di Slovenia, Francia e Albania per il Gran Premiomediterranea. "Quest'anno giungiamo alla seconda edizione del Gran PremioMediterranea ed è l'Italia a imporre i ...