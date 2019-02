25 film italiani recenti da vedere

Bohemian Rhapsody - il film in versione karaoke nei cinema italiani : Bohemian Rhapsody in versione karaoke nei cinema italiani . L’auspicio di tanti spettatori che hanno già visto il biopic sui Queen è diventato realtà. Il 22 e 23 gennaio 2019 oltre 200 sale cinema tografiche italiane ospiteranno Bohemian Rhapsody /Sing Along Version. Letteralmente una copia speciale del film diretto da Brian Singer, con protagonisti Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor, dove nella fascia bassa dello schermo si ...

Non ci resta che il crimine - giovedì il film esce nei cinema italiani : Chi vuole scoprire, o rivivere, le atmosfere degli Anni '80 potrà farlo da giovedì 10 gennaio 2019, giorno in cui nelle sale cinema tografiche italiane uscirà il film "Non ci resta che il crimine ". Questa divertente commedia diretta da Massimiliano Bruno si compone di un cast d'eccezione nel quale figurano alcuni tra gli attori più amati degli ultimi anni. La promozione della pellicola ha preso il via il 29 novembre 2018 con la diffusione del ...

Manovra : più film italiani in tv - slittano le quote : film made in Italy in tv? Più tardi. Slitta di sei mesi l'entrata in vigore dell'obbligo per le televisioni di inserire in programmazione quote di pellicole, fiction e programmi prodotti in Italia o in Europa.L'obbligo era stato introdotto dalla riforma Franceschini per incentivare la diffusione di opere e serie tv realizzate nel nostro paese e all'interno dell'Unione Europea. Le misure dovevano entrare in vigore a inizio anno e invece ...