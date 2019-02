ZH | 19enne ferito da coltellata | arrestato aggressore

Corigliano Rossano - due fratelli restano coinvolti in grave incidente stradale : muore 19enne - ferito 15enne : Corigliano Rossano , COSENZA, Un diciannovenne è morto ed il fratello 15enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in contrada Santa Lucia a Corigliano Rossano. I due fratelli viaggiavano ...

Calabria - 19enne gravemente ferito dopo scontro auto-pullman : Poche ore fa un drammatico incidente stradale si è consumato in Calabria, dove un giovane ragazzo di soli 19 anni è rimasto ferito in modo gravissimo e sarebbe in pericolo di vita. Il giovane stava viaggiando insieme a suo fratello a bordo della sua autovettura, quando per cause ancora in corso di accertamento si sarebbe scontrato contro un autobus. Sul luogo è giunto l'elisoccorso e il personale medico del 118. Calabria, grave incidente ...

Manuel Bortuzzo - Salvini va al San Camillo dal 19enne ferito : 'Su Ostia non molliamo' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è recato all'ospedale San Camillo per incontrare Manuel Bortuzzo , il ragazzo di 19 anni rimasto ferito sabato scorso nella sparatoria in via Menandro all'...

Roma - il 19enne promessa del nuoto ferito da tre colpi di pistola non potrà più camminare : Fino a sabato scorso, il 19enne Manuel Bortuzzo era un ragazzo tutto casa, o meglio alloggiava alla foresteria del Centro Sportivo delle Fiamme Gialle di Ostia, e piscina. Uno capace di stare ore in vasca per percorrere 19 chilometri al giorno, da vera promessa nel mezzofondo del nuoto azzurro con in testa il sogno dei mondiali. Ora è ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma ed è tenuto in coma farmacologico. Le sue condizioni migliorano, ma ...

19enne ferito a Roma - rimosso proiettile : 19.00 Grazie a un delicato intervento neurochirurgico è stato rimosso il proiettile fermatosi sulla vertebra di Manuel Bortuzzo, il 19enne ferito nella notte da un colpo di pistola all'Axa, Roma. Il proiettile, rimasto integro, si era fermato nella parte destra all'altezza dell'undicesima vertebra. La rimozione è avvenuta dopo un primo intervento in cui è stato svuotato un versamento di sangue nel torace. La prognosi rimane riservata. Prima ...

Incidente a Modica - scontro auto moto : ferito 19enne modicano : Incidente stradale oggi tra via Sorda Sampieri e via Cava Gucciardo Torre Cannata a Modica. Lo scontro tra una Ford Ka e una vespa. ferito 19enne