Wall Street | cambia la musica | Nasdaq di nuovo in Bull Market

Wall Street - è cambiata la musica : Nasdaq fuori dal Bear Market : ...92 punti registrato alla vigilia di Natale dello scorso anno, al culmine della crisi che investì i mercati azionari tra guerra commerciale, segnali di rallentamento dell'economia globale e attese di ...

Wall Street : chiusura incerta - pesano dati macro : pesano i dati macro, che non lasciano intravedere nulla di buono per l'economia a stelle e strisce. Arrivato a cedere fino a 235 punti, il Dow ne ha persi 103,88 , lo 0,41%, a quota 25.439,39. L'S&P ...

Azioni Coca Cola : è crollo record a Wall Street. Tutti i motivi del sell-off : Questione Forex, cambi delle abitudini alimentari del mondo occidentale ma anche timori per la guerra commerciale tra Usa e Cina sono Tutti elementi che, in misura diversa, hanno già influenzato i ...

Coca-Cola : -7 - 9% a Wall Street - il calo maggiore dal 2008 : Coca-Cola affonda a Wall Street, dove perde fino al 7,9%, in quello che e' il calo maggiore dal 2008. A pesare sono le stime per il 2019 e l'ammissione di possibili problemi quali le pressioni sui ...

Wall Street in rosso - tonfo delle vendite al dettaglio. Piazza Affari - banche giù : Nell'attesa il presidente di Cdp, Massimo Tononi, ha convocato nel pomeriggio un cda straordinario della Spa controllata dal ministero dell'Economia, dove ci sono diversi dossier caldi, da Telecom ...

Wall Street frena le Borse europee A Piazza Affari volano Astaldi e Salini : MILANO - Ore 16.40. Le Borse europee rallentano nel pomeriggio condizionati dal calo di Wall Street causato crollo delle vendite al dettaglio negli Usa a dicembre, scese dell'1,2%, ai minimi dal 2009. ...

Wall Street in rosso - tonfo delle vendite al dettaglio. Piazza Affari - banche giù : Ha destato preoccupazione il dato americano sulle vendite al dettaglio, che a dicembre ha mostrato un calo dell'1,2% su novembre, come non succedeva dal 2009. A Milano si salvano le azioni della Juventus. In volata Astaldi e Salini . Euro sotto 1,13 dollari...

Wall Street apre in rosso - pesa calo a sorpresa vendite al dettaglio : Wall Street inizia la seduta odierna in calo, con il mercato che sta guardando al dato relativo alle vendite al dettaglio di dicembre in calo. Il dato, arrivato con 4 settimane di ritardo a causa ...

Levi's verso lo sbarco a Wall Street : Levi Strauss & Co che produce i famosi blu jeans conosciuti in tutto il mondo ha presentato alla SEC , Securities and Exchange Commission,, l'autorità statunitense di Borsa, la documentazione per l' IPO , Initial public offering, con cui punta a raccogliere al massimo 100 ...

Levi's in Borsa - i jeans dei cercatori d'oro presto a Wall Street : Il primo jeans prodotto si chiamava XX ed era il precursore dei mitici 501. La toppa in pelle con i due cavalli apparve quasi subito, alla fine del 1800, posta sul retro dei pantaloni e riportava le ...

Wall Street - seduta moderatamente positiva a New York : seduta in lieve rialzo per Wall Street , che riflette in parte l'ottimismo percepito per le trattative che si stanno conducendo con la controparte cinese in queste ore. A risentirne subito ...

I jeans Levi's verso Wall Street - presentata domanda per l'Ipo : New York, 13 feb., askanews, - Levi Strauss ha presentato alla Securities and Exchange Commission, Sec,, l'autorità statunitense di Borsa, la domanda di Ipo con cui punta a raccogliere al massimo 100 ...

Apex Legends fa tremare Fortnite. Il videogame dei record sbanca Wall Street : New York, 13 febbraio 2019. Apex Legends fa tremare l'impero di Fortnite . Il gioco sviluppato da Electronic Arts , famosa per la serie sportiva Fifa , in pochi giorni ha messo a soqquadro il mondo dei videogame. Il nuovo titolo della Ea rientra nel genere della ' battle royale ': in un'arena virtuale i giocatori si sfidano a colpi di fucile e granate per restare gli unici vivi sul campo ...